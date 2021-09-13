盤前財經大事搶先讀2021年09月13日

今日操盤前瞻

OPEC 每月原油報告

除權息：廣運、錢櫃、大江

企業獲利成長放緩、過度定價 德銀：美股估值硬著陸風險增

當前各種指標顯示股市估值處於歷史高點，德銀資深策略師警告，雖然均值回歸除了大幅修正，還需觀察價格還與企業獲利，但現階段跡象顯示，股市大幅修正的風險正在升高。閱讀全文...

大漲的日子一去不復返？S&500 半數成份股都出現修正

市場對於美股將可能出現修正的預測正在倍增，雖然大型指數如 S&P 500、Nasdaq 指數等尚未出現徵兆，但中小型股方面，卻似乎開始出現動搖。閱讀全文...

蘋果遭美法院下禁令 華爾街估短期營收恐下滑 4% 長期成長潛力不變

蘋果與遊戲開發商 Epic Games 的訴訟暫時結果終於出爐，美國法院周五 (10 日) 下令 App Store 更改政策，遊戲業股價勁揚，蘋果下挫逾 3%。但華爾街認為，這只會對蘋果造成短期影響，App Store 仍有其他創造收入的管道，終將抵銷此衝擊。閱讀全文...

不受水災疫情影響 鴻海鄭州廠人力可滿足 iPhone 量產需求

iPhone 13 發表在即，鴻海 (2317-TW) 鄭州園區也迎來生產旺季，雖然先前受到水災以及疫情影響，但鄭州園區主管表示，至今已經招募 10 多萬人，基本滿足階段性的生產任務需求人力。閱讀全文...

缺料未緩解 筆電組裝廠展望分歧

組裝代工廠 8 月營收出爐，受零組件料況影響，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 筆電出貨均較上月下滑，展望 9 月，組裝代工廠認為料況、貨運仍是出貨最大變數，廣達持保守態度觀望，估第三季出貨將衰退 1 成以內，反觀仁寶仍看好筆電出貨將季增逾 1 成。閱讀全文...

環氧樹脂 9 月報價續揚 南亞電子材料營運蓄勢向上

南亞 (1303-TW) 受惠電子材料等應用需求暢旺，今年 7、8 月營收連續兩個月創新高；從南亞 9 月最新報價來看，電子材料相關產品環氧樹脂，受原料價格上漲推升，報價續揚 5%，由於市場需求暢旺、產能持續吃緊，可望進一步帶動南亞電子材料業務營收蓄勢向上。閱讀全文...

藥廠考量兩大因素 退出新冠新藥競賽

新冠變種病毒株肆虐全球，不少台新藥廠初期紛紛投入開發新冠新藥，不過考量疫苗發展時程比預期快速，且國際藥廠研發的藥物，可改善嚴重肺炎致死率，新冠新藥未來發展空間有限，台廠陸續暫停臨床試驗。閱閱讀全文...

長短料情況趨嚴重 記憶體 Q4 營運有壓

記憶體產業今年原要迎接景氣上升循環，不過，受半導體全面性缺貨潮引爆衝擊，第三季以來，供應鏈長短料情況對記憶體產業的干擾越趨明顯，由於記憶體處於相對不缺貨的「中料」，在下游客戶拉貨動能趨緩下，第四季營運也將因此承壓。閱讀全文...

不見利空 台灣將成亞洲鋼市上漲領頭羊

亞洲鋼市近來受到東南亞疫情以及中國政策影響，呈現多空交雜，中國寶鋼 10 月盤價開出連四平，越南台塑河靜鋼鐵更是連三走跌，但國內鋼鐵龍頭中鋼 (2002-TW) 認為，目前從需求面來看，並沒有看到不利因素，盤價向上將成趨勢，可望成為帶動亞洲鋼價新一波漲勢的領頭羊。閱讀全文...