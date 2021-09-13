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聯準會唱鴿淡化貨幣政策風險 ESG股票潛利浮現

鉅亨網記者郭幸宜 台北
聯準會偏鴿的立場，讓股票市場風險稍微淡。(圖：AFP))
聯準會偏鴿的立場，讓股票市場風險稍微淡。(圖：AFP))
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ESG聯準會貨幣政策

美國聯準會 (Fed) 偏鴿態度淡化貨幣政策風險，柏瑞投信表示，在資金動能支撐下可望挹注股市多頭動能，但預期市場將加速輪動，隨著疫後經濟復甦啟動，看好 ESG 量化股票策略有助於掌握投資題材契機。

柏瑞投信表示，觀察自 2020 年以來，股票夯主題概分為三類，分別是漲幅相對強勁的電動車、潔淨能源和工業金屬、以及受惠於趨勢帶動的醫療生技、AI 科技和居家消費，以及美國新政策討論度高的氣候變遷、基礎建設和金融等。

而這些夯主題熱門企業多屬於 MSCI ESG Leaders 股票指數成分企業，換言之，結合 ESG 主題相對較有機會參與前述熱門產業的投資機會。

但市面上 ESG 投資項目眾多，如何篩選標的也是一門功課，以柏瑞投信為例，ESG 量化股票策略在投資流程上採用三道工法挑選 ESG 股票，首先是排除爭議產業，因為透過 ESG 負面排除，有助於降低極端事件的衝擊、減少企業醜聞的影響。

觀察以往遭遇重大利空時，ESG 較佳企業的表現也比爭議產業還要耐震，而所謂的爭議產業，泛指涉及軍事武器、槍枝、菸草等產業活動，或違反聯合國全球盟約之企業，不利於永續發展、發生極端事件風險也高。

柏瑞投信指出，如果投組正面聚焦整體 ESG 較佳或 ESG 評比持續改善的企業，可望帶來超額報酬的機會，因為 ESG 較佳的企業，企業毛利率確實勝過一般企業。根據 Bloomberg 統計，2020 年 MSCI ESG Leaders 指數企業的毛利率約 35%，而 MSCI 世界指數企業的毛利率約 32%，獲利水準約提升約 9%。

觀察從 2008 年金融海嘯後，整體 ESG 較佳企業的股價表現也領先。根據 MSCI 統計，採用近 12 個月 ESG 評分變化幅度最佳 20%，與最差 20% 的企業股價報酬比較，且每個月會重新調整組成企業並進行試算，從 2009 年 6 月到 2020 年 10 月這段期間，整體 ESG 較佳企業的股價累積超額報酬達 16%。

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