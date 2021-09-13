張志誠觀點：創立50年獲利最好的一年 哪個產業有這麼好的事？

在接近 9/22 聯準會召開利率決策會議這段時間，美國又開始了縮減購債規模和時程的討論，縮表時程的擔憂也讓美股三大指數陷入技術面短線弱勢的格局，那斯達克指數跌破 10 日均線，費城半導體指數反而是現在相對比較強的，盤中測試了前波高點 3477.93 但終場收黑留上影線，道瓊指數仍然是最弱勢的，繼續創下新低仍收在季線之下。

9 月 7 號澳州宣佈縮減購債規模從每周 50 億澳元降到 40 億澳元，但也表示購債計畫至少會延長到明年 2 月中旬，市場解讀為鴿式縮表。歐洲央行 9 月 9 號決議「新冠疫情緊急購債計畫」的購債調步將溫和減速，但決議並沒有說明縮減的步調和規模等細節，顯示歐洲央行的態度是想在避免經濟受到衝擊的環境下保有彈性的逐步縮減購債規模。在澳州和歐洲相繼都有明確表示要縮減購債的想法後，美國聯準會 9/22 的決策會議會不會跟上澳洲和歐洲的腳步，是市場投資人需密切關注的。

台股大盤 9/10 收紅棒突破 10 日線和季線，但量能仍然是萎縮在 3000 億以下，雖然是繼續上漲超過百點，但量能萎縮情況下雖然跨越了季線，但量能沒有上來追價力道不足對於後面大盤要走出一波新多頭仍是個隱憂。

今天鋼鐵指數漲幅超過 2%，鋼鐵業進入「金九銀十」的傳統旺季，外資券商摩根斯坦利和匯豐證券給予中鋼正向投資評等，且分別調高中鋼末來 12 個月的目標價到 50 和 46 元，中鋼目前股價則在 40 元附近排迴。

鐵礦砂從 5/12 的高點 1337 到最新報價 9/10 的 736 跌幅已接近 45%，鐵礦砂跌幅會如此重跟中國為了減少碳排放大力限制初級鋼品生產有很大關係，初級鋼品利潤微薄，對環境傷害大，而且需仰賴大量鐵礦石進口，所以中國對鋼鐵業的政策很明確表示不鼓勵在初級鋼品繼續放大生產量，這也導致中國對鐵礦石的需求大幅下挫，還有為了把資源留在國內抑制通貨膨脹，不僅取消了鋼鐵出口的退稅優惠，還仰效俄羅斯一樣提高鋼品出口關稅。

在中國對鋼鐵業限制產量的同時，美國還有其他各國卻如火如荼大舉投入基礎建設刺激經濟，車市回溫，經濟復甦，所以鋼鐵市場的需求並沒有降溫，鐵礦石價格下跌卻沒有影響到冷熱軋鋼捲的報價，這也讓中鋼 (2002) 董事長翁朝棟透露今年是中鋼建廠 50 年來最好的一年，中鋼 EPS 連 3 季成長，月營收連續 10 個月保持年增正成長，第四季獲利仍持續看好。

從 2007 到去年，中國鋼鐵業大幅擴張產能壓抑全球鋼品的價格，而現在中國對鋼鐵業祭出限產令，全球都在拼減少碳排放的目標，鋼鐵業正好是碳排放的主要產業之一，為了減碳並在 2050 年達到碳中和，鋼鐵業的生產成本必然提高， 這也導致高鋼價時代的來臨。

跟中鋼 (2002-TW) 一樣，站上季線且月營收保持成長的鋼鐵股還有運錩(2069-TW)、燁興(2007-TW)、春源(2010-TW)、建錩(5014-TW)、有益(9962-TW)、榮剛(5009-TW)、大國鋼(8415-TW)，投資人可在股價有回檔出現機會時多加注意。

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