NFT 未來屬於跨鏈：OpenSea 在 Polygon 鏈上的五個交易亮點

在 Polygon 鏈上的 OpenSea 進行過交易的錢包裏，只有 14.5% 也在以太坊上交易過，剩下絕大多數錢包只在 Polygon 上交易。

撰文：@NiftyTable

翻譯：盧江飛

今年早些時候，OpenSea 在 Polygon 區塊鏈鏈上推出了一個 NFT 市場，用戶可以從更低的 Gas 費用和更快的交易時間中受益。下面，就讓我們來看看 OpenSea 在 Polygon 鏈上的五大交易亮點：

亮點一：八月份，OpenSea 在 Polygon 區塊鏈上的交易額達到 5170 萬美元，創下歷史新高。

亮點二：同一時期，OpenSea 在 Polygon 區塊鏈上的出售或購買過一個 NFT 的錢包數量達到 19 萬個。

亮點三：在 OpenSea 在 Polygon 區塊鏈上進行過交易的錢包裏，有 14.5% 也在以太坊主網上進行過交易。絕大多數錢包（即剩下的 85.5%，大約爲 16.5 萬個）只在 Polygon 區塊鏈上的 OpenSea 進行 NFT 交易。

亮點四：到目前爲止，OpenSea 在 Polygon 區塊鏈上最成功的三個項目分別是：

Zed Run-交易量達到 2.9 萬枚 ETH；

MyCryptoHeroes-交易量達到 2.71 萬枚 ETH；

Decentraland Wearables-交易量達到 2.26 萬枚 ETH。

亮點五：八月份，OpenSea 在 Polygon 區塊鏈上 77% 的 NFT 銷售金額低於 100 美元，這是因爲 Polygon 鏈上 gas 費用較低，吸引了不少中小交易者，有助於提升 NFT 可訪問性。

有一點很清楚，OpenSea 會繼續在 Polygon 區塊鏈上發展，NFT 的未來將屬於跨鏈——正如 Tezos 區塊鏈上的 Hic et Nunc，Flow 區塊鏈上的 NBA Top Shot、以及 Ronin 區塊鏈上的 Axie Infinity。

當然，以太坊仍然是 NFT 首選的區塊鏈，但隨着時間的推移，越來越多 NFT 交易會被分散到其他區塊鏈上，這些區塊鏈將根據不同用例來爲 NFT 提供服務和支持，也會攫取更多 NFT 市場份額。

免責聲明：一些 OpenSea 用戶可能擁有多個錢包，因此唯一用戶數將低於唯一錢包數。