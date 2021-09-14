 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

17500關前整理 強勢股繼續上漲

韋國慶分析師(永誠國際投顧)
17500關前整理 強勢股繼續上漲。 (圖:shutterstock)
17500關前整理 強勢股繼續上漲。 (圖:shutterstock)
Tag
韋國慶永誠國際投顧台股

美股昨日反彈，台股今日早盤也站上 17500 點關卡，電子股由聯發科領軍上攻，航運股賣壓湧現、開平走低，拖累大盤表現，終場多空來回震盪小跌 11.41 點，收在 17434 點，而成交量部分則是持續維持低迷，僅 2572.29 億元。
 
類股動向：

晶圓雙雄今天仍欲振乏力，台積電持續在平盤附近震盪，終場收 613 元；# 聯電一度跌破 66 元，終場跌幅收斂至 1%，收 66 元；聯發科則是強勢表態，上漲逾 2%，收 947 元。電子股互有漲跌，華碩、矽力 - KY、南電等股價強勢走揚，大立光、瑞昱則在盤下震盪。

聯發科則是強勢表態，但整體 IC 設計族群表現有極大落差，矽智財 (IP) 廠 #智原、力旺創意開低走高，M31、創意也獲得資金追捧；反觀，MCU 相關如 #新唐則是大跌逾 5%，驊訊、聚積、晶豪科等多檔賣壓都很沉重。

航運股早盤開平，但隨即賣壓湧入，散裝族群的四維航、正德等紛紛下跌，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等也是皆收黑，運輸指數重挫 4% 以上。

整體來說，台股今天量縮小跌，類股除運輸並無明顯強弱，中小各類股則量能縮小且無明顯強勢群組，整體仍然處於量縮盤整階段，法人指出，台股持續量縮盤整，受到中秋長假將至，加上美國聯準會將釋出最新動態，不確定因素多，導致市場觀望氛圍濃，預期中秋節長假過後，大盤才會有較明顯的買盤進駐。

每天股票和期貨的消息，都會搶先發布在我們的 Telegram，若您想要獲取更快的資訊，請一定要加入我們的 Telegram：https://t.me/rich57999

專人電話：02-25428999

加入並多多分享我們的 LINE: https://lin.ee/9eoRxs1

加入和分享我們的 Telegram:https://t.me/rich57999

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330聯發科2454晶豪科3006大立光3008四維航5608M316643
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞