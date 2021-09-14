國產署辦公廳改建二度流標 預計年底重啟招標

國產署仁愛段基地的自有辦公廳舍原址改建二度招標仍舊流標，國產署將重新檢討招標條件，預計 12 月底重啟招標。

國產署位於仁愛段基地的自有辦公廳舍原址改建案，7 月 16 日開標因無人投標而流標，國產署在 7 月 29 日辦理第二次公告招標，並在今 (14) 日開標，但最後仍因無人投標導致二度流標。

國產署表示，位於仁愛段的辦公廳舍原址改建案，土地面積 1939 平方公尺，以民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地興建兩棟政府辦公廳舍，並依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積。

此外，國產署也另提供合作廠商位於台北市中心、鄰近中正紀念堂交通便捷的金華段基地與鄰近民權西路捷運站的中山段基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物。

國產署表示，考量公告期間有廠商反映受到營建市場缺工、缺料問題，造成營建物料價格高漲，增加興建成本負擔，及搭配標的為住宅區等原因不願進場投標，將於本周檢討流標原因後重新調整招標條件，並依「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」規定，修正「中長程個案計畫」陳報行政院核定，重啟採購招標作業，預計今年 12 月底上網公告。