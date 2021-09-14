新光三越看Q4營運有信心 年營收拚上看800億元

今年 5 月以來百貨業者受疫情嚴峻衝擊，百貨龍頭新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今 (14) 日表示，隨著疫苗覆蓋率提高，加上百貨周年慶旺季即將到來，對接下來營運有信心，全年營收力拚上看 800 億元。

去年新光三越營收趕在年底最後一天衝上 807.7 億元，超越前一年的 806.8 億元，達成成長目標，今年百貨業受到本土疫情重挫，吳昕陽帶領經營團隊仍力拚要上看 800 億元大關。

吳昕陽提到，5 月中旬起疫情升級為三級警戒，新光三越全台各館因陸續出現確診足跡閉館消毒，總天數達 21 天，造成每日損失達數百萬元，最慘時業績衰退超過 70%。

所幸疫情降級後，來客數已回流到正常水準 7 成，吳昕陽認為，隨著傳統消費旺季和百貨周年慶檔期將報到，看百貨景氣不會再更差。

新光三越主管進一步說明，前 4 月業績表現暢旺，5-7 月間則受到疫情衝擊，前 8 月營收約下滑 10%，但已慢慢看到曙光。

為迎來周年慶商機，新光三越正加緊改裝腳步，包括信義新天地 A9、A11、台中和嘉義店均有樓層全面改裝中。

新光三越透露，去年共收了約 11 億元三倍券，並帶動翻倍的營收，振興效益明顯，今年周年慶檔期有望祭出史上最高回饋來搶食五倍券帶動的消費商機。