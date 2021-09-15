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迎樂園、溫泉利多 埔里「洄．謙城」買氣夯

鉅亨網工商記者張藝懷
「洄．謙城」隔杷城大排水岸綠色廊帶視野，輕取埔里市中心便利性。(圖:業者提供)
「洄．謙城」隔杷城大排水岸綠色廊帶視野，輕取埔里市中心便利性。(圖:業者提供)
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南投埔里精鉅富建設建築美學

講到埔里，一般民眾都會浮現中台禪寺、日月潭、鯉魚潭、埔里酒廠等景點，近年因為麗寶集團進駐投資 43.7 億開發「赤崁頂遊樂區」、政府又投入 30.6 億積極輔導廬山溫泉業者合作開發「埔里福興溫泉區」，上述兩大重量級開發案都將在未來 3 年看到初步開花結果的成果，等於埔里房市將進入最吸引人購買的初升段。

同時，近 2 年因為中部高房價的外擴效應，與國道 6「水沙連高速公路」帶來的便捷性，吸引許多建商、置產客目光紛紛看向低基期區域，將向來「清幽」的埔里房市推上檯面，創造了幾波秒殺推案。今年中秋預備登場的新案「洄．謙城」，是「精鉅富建設」深耕埔里的第三號作品，訴求埔里市中心稀有水岸綠蔭第一排基地條件，享受 59 米的水岸棟距，搭配令在地民眾眼睛一亮的當代人文風格建築美學，銷售未演先轟動。

埔里空拍圖，「洄．謙城」位居市區核心，坐收麗寶樂園與福興溫泉區兩大開發案利多。(圖:業者提供)
埔里空拍圖，「洄．謙城」位居市區核心，坐收麗寶樂園與福興溫泉區兩大開發案利多。(圖: 業者提供)

在地深耕的精鉅富建設看好入選 2017 年《今周刊》台灣幸福宜居鄉鎮的埔里，從氣候、生活消費、醫療、交通、地價、休閒等機能，全數到位的潛力，加上重視教育的中部家長，為了普台高中與國中小、均頭國中明星學區的輕移民購屋風潮，決定深耕埔里，陸續推出 20 戶透天別墅「謙城」與精品別墅「沐青」，並提供完善的售後保固服務，深獲在地口碑好評。

精鉅富董事長余朝忠表示「公司以深耕的態度經營埔里，同時也肩負起建築美學的使命，立面的雕琢會更講究。」精鉅富一系列的推案，都揉合當代極簡和文人質感的建築美學，以水平和垂直的線條框景，利用立面不同石材浮凸與紋理的變化，在低調內斂中創造人文的層次感，更透過方盒量體的堆疊，與埔里好山好水環境相互對話。系列作品第三案「洄．謙城」，更把律動感帶進立面，摩登的現代感為埔里城鎮帶來朝氣，而且呼應建築親近水岸的特色，創造出宛如從自然景觀中「長」出來的建築，這種建築會隨著時間的遞嬗中展現出獨特的氣韻與價值。

這次，「洄．謙城」在一塊基地上推出別墅與低密度大樓。不同於埔里市區擁擠的騎樓型態傳統透天，「洄．謙城」8 戶別墅面南安路杷城大排水岸綠蔭第一排，南北座向，有天有地獨擁前庭後院，前庭鋪設植草磚可停兩台車，後院綠意達 5-10 坪，營造出埔里市區少見的生活感，別墅坪數落在 85-90 坪間，樓高 4 樓，在頂樓設計大露臺，每戶地坪達 40-47 坪，總價 2,500-2,700 萬元，潛銷階段就被訂走 2 戶，對當地自營商、中小企業主、周邊觀光景點的民宿飯店老闆，相當有吸引力。低密度、低容積開發的 4 層樓高大樓，規劃 26、35、47、55 坪 2-3 房，戶戶 2-3 面採光，臥室均有開窗，每坪單價約 25-27 萬，總價帶落在 700-1,400 萬元間，珍稀 13 戶，滿足在埔里地區醫院、公教、指標企業任職的白領菁英購屋需求。
 

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