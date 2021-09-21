 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

信音拿下印度新創電動機車廠大單 明年產能衝千萬輛

鉅亨網記者彭昱文 台北
信音打進印度知名電動機車新創公司。(示意圖：AFP)
信音打進印度知名電動機車新創公司。(示意圖：AFP)
Tag
信音連接器電動機車印度

連接器廠信音 (6126-TW) 車用及綠能領域再傳捷報，打入印度新創電動機車大廠，並在近日開始小量出貨；且隨著客戶打造全球最大電動機車工廠，明年年產能可望達千萬輛規模，信音為主要連接器供應商，出貨迎來爆發性成長。

信音的客戶目前推出兩款電動機車，預購首日即湧入超過 10 萬輛的訂單，並在 9 月中旬開始銷售；信音也證實，近日開始小量出貨，防水連接器產品用在電源跟訊號傳輸，且為獨家供應商，隨著客戶放量，出貨可望迎來顯著成長。

據了解，信音的電動機車客戶是從印度網路叫車服務母公司拆分出來，並獲得世界級投資基金肯定，包含新加坡淡馬錫、日本軟銀以及 Tiger Global 和 Matrix India 等都有入股及參與融資計畫。

此外，該客戶也投資 240 億盧比，在印度泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 建立新廠，目標年產量 1000 萬輛電動機車，明年底前將全數商轉，屆時將占全球電動機車年產量 15%，成為世界上最大的電動機車工廠。

在汽車方面，除了原有的 2 家歐系豪華車品牌，今年又新增 1 家客戶，同樣是歐洲豪華車品牌，並已放量出貨，同樣供應中控台充電及傳輸用的 USB Type C 連接器，也帶動整體車用營收顯著成長。

從營收占比來看，目前信音車用及新能源共 14%，較去年 1 成有所提升，另外筆電佔比 55%、智慧音箱等消費性電子 29%，其他 2%；信音表示，筆電以及音箱等產品受到 WFH 以及缺料影響，預計下半年動跟上半年差不多，營收成長動能主要還是來自新布局的車用及新能源領域。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
信音6126
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow