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金融科技熱潮大爆發 投資自谷底回溫

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
金融科技熱潮大爆發 投資自谷底回溫。（圖：AFP）
金融科技熱潮大爆發 投資自谷底回溫。（圖：AFP）
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金融科技第一金投信基金

今 (2021) 年上半年，全球金融科技投資熱潮大爆發，創歷年同期新高。第一金投信指出，疫情催化數位經濟蓬勃發展，搭配景氣復甦行情，正拉動金融科技服務需求快速增長，為投資人帶來龐大的機會。

據 KPMG 統計，今年上半年全球金融科技投資金額達 980 億美元，年成長 1.8 倍，創下歷年同期新高，預期全年將挑戰 2019 年的 2153 億美元新高紀錄。

第一金全球 AI FinTech 金融科技基金經理人常李奕翰表示，去年上半年受到疫情重創，金融科技產業跌落谷底，不過，隨著居家工作的盛行，線上購物、訂餐、娛樂等訂單滿載，全數仰賴電子支付、資料處理、借貸等金融科技服務，投資熱潮也自谷底迅速回溫。

雖然目前各國經濟解封，但經過一年多的紮根發展，數位經濟已成為多數人的生活新常態，金融科技商機、投資熱度不減反增。以今年 8 月為例，全球電子支付巨頭 Square，宣布併購澳洲大型金融科技公司 Afterpay，交易總值達 290 億美元，立刻吸引市場目光。

常李奕翰表示，Afterpay 主打的「先買後付（Buy now and pay later）」服務，讓消費者在購物時直接將商品帶回家，後續再分多期還款，而且不需要信用卡之類的證明，提升購買意願，因此過去一年成長速度驚人，上市以來股價也飆漲 42 倍。

除了先買後付之外，加密貨幣交易所 Coinbase、在線券商 Robinhood 兩大上市案，及線上支付巨擘 Paypal 將推出股票交易平台服務等，都為金融科技產業帶來多樣化的投資話題；常李奕翰看好，金融科技前景樂觀，中長期將為投資人帶來豐富的回報。

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