〈台灣長照白皮書〉有保長照險還是不夠 南山人壽啟動保險價值轉型

國內長照需求大躍進成長，就算有投保長照險，長照準備依舊不足，南山人壽跨業攜手健康照護產業夥伴，啟動保險價值轉型，串接「生活照護」等六大面向的長照服務，打造長照服務圈。

南山人壽代總經理范文偉表示，社會結構與需求隨時代改變，疫情也使國人健康意識大幅提升，近年來保險的核心價值已從事後理賠延伸到事前預防，保險業能做的比理賠多更多，從給保障延伸到健康生活。

未來，針對台灣高齡社會議題，保險公司如何以產業力量扮演資源整合的角色，在商品中導入更全面的服務，串接健康管理及長照資訊，打造一站式的長照服務將是關鍵。

南山人壽商品精算暨數據管理資深副總陳維新進一步說明，除與工研院攜手長照調查，南山人壽也針對內部的保戶年齡、長照險購買額度進行分析，發現有超過 7 成的長照險保戶超過 35 歲；然而，保戶購買的長照險額度平均每月僅約 2 萬元，與調查的老年平均每月花費 3.5 萬元仍有很大的落差，顯示現行的長照準備仍不足以支撐老年生活所需。

為幫助保戶建構更完善的長照保障，南山人壽持續轉型創新，發揮「服務賦能新保險」的概念，長照保險商品已從現金給付，朝向銜接長照 2.0、實物給付、事前預防服務、照護復能服務方向發展，致力開發更多元的長照險商品，連結長照服務廠商的資源，建構出全面的長者生活圈。

舉例來說，政府的長照制度以「實物給付」為主，由於服務有限制額度，南山人壽建議民眾在規劃長照保障時，可將長照 2.0 列為第一層基本保障，並選擇以生理功能障礙或認知功能障礙為認定標準的商業長照險或失智險，建立第二層長照保障。透過商業保險一次性或分期給付保險金，填補超過服務額度、自負額度的費用，亦可作為照顧者或受照顧者收入補償及居家修繕或購買輔具的費用，可有效提升長照之品質。

現行市面上長照商品多元，年輕的小資族若有預算考量，可選擇一年期長照商品，用較經濟的保費規劃第一張長照保單，建構基礎保障。若是肩負家庭經濟重擔的三明治族群，則可以考慮身故保本的長照險，兼具長照與身故保障。

至於對長照準備意識較高，且有足夠的預算的民眾，南山人壽建議，可以選擇長照保本型的商品，具有較高額的長照一次保險金給付，資金運用更靈活。

另外針對單身族群，則建議可以將規劃重點放在自身的需求上，優先選擇自益型長照險，為自己的將來規劃安穩的保障。