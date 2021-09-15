 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

風電供應鏈推動平台啟用 沃旭釋出逾億元採購合約

鉅亨網記者林薏茹 台北
「風電供應鏈推動平台」正式啟用。(圖：沃旭提供)
「風電供應鏈推動平台」正式啟用。(圖：沃旭提供)
Tag
風電離岸風電沃旭供應鏈在地供應鏈

「風電供應鏈推動平台」正式啟用，離岸風電開發商沃旭能源 (Ørsted) 今 (15) 日率先刊登 10 項採購合約需求，總金額超過新台幣 1 億元，採購項目橫跨風場建置及完工後的運維階段。

沃旭能源此次刊登的採購合約包含專業技師簽證、雙都卜勒雷達站頻率監測服務、運維中心物業管理、國際風能組織訓練服務、水下基礎轉接段專製鎖扣等。

採購項目橫跨風場建置及完工後的運維階段，尋求在地優秀供應商，加入 900 MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置工程，及 2022 年起為沃旭位於台中港的運維中心提供相關服務。

沃旭能源在台灣持續推動離岸風電產業在地化，並希望協助本地中小企業廠商成功跨足離岸風電產業，因此比照丹麥 Anholt 風場模式，由沃旭發起並全額贊助，建置完成「風電供應鏈推動平台」後，於今年 8 月正式移交金屬中心營運，未來將串聯風電產業供應端及需求端。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭攜手本地廠商參與 900 MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場，多項建造工程服務及組件等都由本地供應商提供。在風場建置完成後，進入超過 25 年運維階段，將會需要與風場直接相關的專業產品和運維服務。

未來待離岸風場進入運維階段，需要各式各樣物資供給與服務項目，形成運維產業鏈，例如工程諮詢和認證、安全設備採購，另外也有餐飲、飯店住宿、物業管理、衛生清潔、交通等需求，在地不同產業的中小企業，都有機會透過平台，成為離岸風電供應鏈的一員。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞