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路易莎咖啡明登興櫃 估國內市場仍可倍數成長

鉅亨網記者王莞甯 台北
路易莎咖啡董事長兼創辦人黃銘賢。(圖：路易莎咖啡提供)
路易莎咖啡董事長兼創辦人黃銘賢。(圖：路易莎咖啡提供)
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路易莎咖啡新股掛牌餐飲股

近年快速崛起的本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡 (2758-TE) 將於明 (17) 日以 118 元登錄興櫃，董事長兼創辦人黃銘賢今 (16) 日表示，看好國內咖啡市場未來仍有倍數成長的空間，將持續朝在地和校園展店，接下來也將拓展海外版圖。

路易莎實收資本額 2.04 億元，去年合併營收 19.77 億元，年增 30.32%，毛利率 52.64%，稅後純益 1.58 億元，年增 14.57%，每股純益 (EPS)9.29 元。

上半年受疫情衝擊，路易莎合併營收僅小幅成長 1.3% 達 9.17 億 元，稅後純益 2725 萬元，年減約 60%，每股純益 1.37 元。

黃銘賢指出，隨著國內疫情趨緩，目前門店表現已回到過往近 90% 水準，預期 10 月起有望回到過往水準。

就長期來看，黃銘賢表示，據統計，國人每年喝掉約 200 杯咖啡，相較美國和日本約 500 杯、北歐國家約 1000 杯，顯示未來仍有倍數成長的空間，未來展店將朝往地方創生和校園發展。

黃銘賢強調，路易莎秉持「不只賣咖啡，更經營生活」的理念，近年更深耕在地人文，發展全方位生活門市，主打免費提供無線上網、書桌及交誼空間，深受消費者歡迎，總門市數已達 524 家 (含籌備中)，其中，直營門市 145 家、加盟門市 379 家。

路易莎分析會員輪廓，40 歲以下占了 70%，為培養未來的主顧客，已陸續進駐台大、北醫大、東吳、台科大和清大等十多所大學院校，有效創造高於預期的日營收。

另一方面，路易莎發展企業咖啡用豆市場，成為另一成長引擎，經營型態包括「新光小舖」、遠傳「數位門市」和蔦屋書店 (TSUTAYABOOKSTORE) 的店中店等，也即將開設台北捷運站內門市，同時開發企業長期訂購咖啡豆，樂觀看待未來將有非常大的成長空間。

對於海外市場拓展，黃銘賢強調，堅持採合作發展策略，絕不出售代理權，並且在當地設置烘豆廠，以掌控咖啡豆的品質。

路易莎目前於泰國設有 4 家門市，印尼已與當地知名企業簽約合作，另在新加坡、馬來西亞、日本等東協國家已完成註冊，美國等其他地區也有合作對象正在洽談中，等疫情過後，即可加快海外市場版圖的拓展。

路易莎是台灣唯一堅持手作咖啡的大型連鎖品牌，去年進口精品咖啡豆達 230 噸，在地烘焙現煮提供超過 1100 萬杯精品咖啡，在國內設有烘豆廠 1 座、烘焙工廠 2 座、餐食工廠 2 座、麵包廠 1 座以及 1 個物流中心。

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