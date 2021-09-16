 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

慧榮佈局AI應用 投資邊緣運算晶片新創公司

鉅亨網記者林薏茹 台北
慧榮總經理苟嘉章。(鉅亨網資料照)
慧榮總經理苟嘉章。(鉅亨網資料照)
Tag
慧榮邊緣運算AI新創戰略投資Deep Vision

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 積極布局 AI 應用，今 (16) 日宣布戰略性投資邊緣運算的 AI 處理晶片新創公司 Deep Vision，該投資案由美國著名的投資管理顧問公司 Tiger Global 主導，除慧榮外，包括 Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物也都是 A 輪投資人。

慧榮總經理苟嘉章表示，AI 分析與數據儲存密不可分，看重 Deep Vision 對影像分析的獨有技術，著重在邊緣運算影像分析的完整解決方案，不僅是晶片設計，高運算效能與省電架構，還包含軟體分析。

苟嘉章指出，Deep Vision 的技術與產品，在目前邊緣運算 AI SoC 市場處於領先族群，有非常堅強的世界級客戶群，也有快速成長的營業額，是很扎實的 AI SoC 新創公司，未來也希望在美國上市。

Deep Vision 在 B 輪募資成功募得 3500 萬美元，投資人包括 Exfinity Venture Partners、慧榮、Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物等，其中，慧榮、Western Digital、漢友創投、中華開發也是 A 輪投資人。 

Deep Vision 成立於 2014 年，由兩位美國史丹佛大學博士畢業生創立， 致力於開發設計應用於邊緣運算的 AI 處理晶片，其所設計的的 AI 處理器可廣泛應用於任何智能影像辨識的邊緣運算，例如臉部識別和人口統計、車輛影像辨識和監控系統等。

Deep Vision 也將其處理晶片瞄準智能零售解決方案，包括無人商店、無人機、智慧城市和工業 4.0 / 機器人等，並與電動車產業供應鏈夥伴合作，開發應用於與自動駕駛相關的影像分析系統。
 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
慧榮US-SIMO
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow