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壽險業不動產投資更簡便 金管會擬改採群組認定管理

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
壽險業不動產投資更簡便 金管會擬改採群組管理。(鉅亨網資料照)
壽險業不動產投資更簡便 金管會擬改採群組管理。(鉅亨網資料照)
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壽險不動產金管會商辦大樓

國內壽險業手上擁有大量房地產、商辦大樓，但在景氣與疫情等因素影響下，部分租戶一退租，不動產收益率就會滑落，達不到金管會所設的標準，金管會今 (16) 日宣布，將修法改採新的管理辦法，改以「群組整體認定」方式來管理，不用逐棟達標。

保險局副局長張玉煇表示，到 7 月底，共有 16 家壽險公司投資有不動產，金額共 1.35 兆元，占壽險資金的 4.59%。目前保險業投資不動產是否符合即時利用率採「個案認定」，只要收益率低於 2.095%，就須申報。

張玉煇表示，為了方便壽險業管理不動產，因此修改管理規範，除了提升法律位階外，未來只要已連續 5 年 (60 個月) 符合原即時利用並有收益基準條件的不動產，納入「群組整體認定」的範圍。

所謂以「群組整體認定」的不動產，整體即時利用基準為出租率達 60% 以及收益率達基準利率加 5 碼，業者不用申請，由自己追蹤管理，群組案件數沒有上限，群組內的不動產，各別取得時間不同，以群組整體的平均出租率跟收益率來算，壽險業不用再因短暫現象而不符最低收益率的標準，就需要頻頻向金管會逐棟申報。

另外現行規範中包括保險業投資不動產應符合之出租率達 60%、收益率標準依不動產取得時間按基準利率 (二年期郵政定期儲金機動利率，目前為 0.845%) 分別加碼、最低持有年限 5 年，並應於一定期限內完成開發獲取收益，以及專案報核等相關規範，均已一併納入此次管理辦法草案中，此次草案預告 30 天，業界可於期間內向金管會陳述意見。

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