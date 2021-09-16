Boba Network：改名後的 OMGX ，能否幫助 OMG 重振在 L2 賽道的往日雄風？

OMGX 改名而來的 Boba，彰顯了 OMG 在 L2 賽道上意欲重整旗鼓的雄心。但 Arbitrum、Optimism 攪動之下，OP 擴容賽道已廝殺正酣，Boba 最終能否分羹其中，尚需時間觀察。

撰文：一棵楊樹

今年 1 月 5 日，Vitalik Buterin 在題爲《Rollups 不完全彙總指南》（An Incomplete Guide to Rollups）的文章中表示「Rollups 是一種強大的 Layer 2 擴容範例，有望在中短期成爲以太坊的關鍵擴容解決方案和以太坊擴容的基石」。這也將以 Rollup 爲以太坊短中期主要擴容解決方案的 Layer2 概念正式帶入大衆視野之中（延伸閱讀《一文縱覽以太坊擴容主力 Rollup 技術、應用與數據表現》）。

之後緊隨着 Rollup，Polygon、Optimism、Arbitrum 等不同技術思路的 L2 擴容方案相繼大熱， 「泛 Layer 2」概念逐步成爲加密領域最具熱度的討論話題，也成爲場內資金競逐的主要戰場。

但在這些熱火朝天的項目之外，作爲早期以太坊擴容龍頭的 OMG Network 則顯得格外落寞，直到不久前， OMG 基金會核心貢獻者、去中心化基礎設施解決方案開發商 Enya 正式宣佈推出 Boba Network 的主網 Beta 版本，OMG Network 才又真正意義上回到了 L2 競賽的賽場中來。

OMGX：OMG 基於 Optimistic Rollup 的二層擴容方案

少爲人知的是，OMG Network 是最早提出「Layer 2」概念（基於 Plasma）的以太坊擴容項目之一，也曾被 Vitaklik 「欽點」爲以太坊擴容方案的主力，一度領銜 L2 賽道的頭部項目。

彼時以太坊網絡雖然同樣面臨高 Gas 費用和交易擁擠的痛點，但並沒有現在 DeFi 樂高等多元化的場景需求，所以實際有相對迫切擴容需求的應用場景基本限於鏈上轉賬支付，因此 OMG Network 主打「二層支付」概念，也更多地聚焦於實現低廉、快速的即時支付場景。

但後續隨着 DeFi 場景的崛起發展以及新方案的不斷湧現，OMG 本身基於 Plasma、專注於支付的定位就開始逐步顯得尷尬（延伸閱讀《以太坊二層擴容之路：Plasma 衰落與 Rollup 崛起》）。

同時去年 12 月，Genesis Block Ventures （GBV）也宣佈收購 OMG Network。GBV 表示，通過此次收購，將會發揮其覆蓋亞洲的生態體系及社羣網絡，推動 OMG 網絡加速增長、協助建立有價值的合作伙伴關係，並進一步提升 OMG 區塊鏈在亞洲區內普及和應用。

在此背景下，今年伴隨着 Layer 2 賽道的不斷髮展，OMGX Network 作爲由 OMG 和 Enya 團隊共同推出的全新 Layer 2 擴容解決方案就應運而生。

新推出的 OMGX Network 基於以太坊 Optimistic Rollup，且運行在 EVM 兼容的虛擬機中，所以理論上可以處理在以太坊上運行的任何智能合約，是通用型的以太坊二層擴容方案。

而 Boba Network 就正是 OMGX Network 改名而來，也即 Boba Network 可視爲「品牌升級」後的 OMGX Network，並繼續由 OMG 和 Enya 團隊共同維護。

由 OMGX 更名而來的 Boba，究竟要做什麼 ?

由於 Boba Network 本身是基於 Optimistic Rollup 的擴容解決方案，因此在主要的功能實現上和 Optimistic Rollup 類的擴容項目別無二致。

但它又結合了 Enya 和 Boba 團隊在網絡的充值、快速提現、跨鏈橋方面的經驗，在涉及用戶、開發者體驗的細節處做了頗具亮點的創新，所以用戶資金提款時間和開發者合約擴展這兩點上有較爲明顯的優化。

基於流動性池，提款時間縮短至分鐘級別

相比於 Optimistic Rollup 平均一週左右的資金提款週期，Boba Network 通過由社區驅動的流動性池爲用戶提供快速提款功能，可將提款時間從一週縮短至幾分鐘內。

該功能的實現也是基於它們在開發 Quasar （OMG Plasma 的快速退出功能）方面的經驗——設計了一個流動性池機制，讓流動性提供商在不同鏈上添加充足的代幣流動性池，從而在用戶進行跨鏈時實現較爲快速的跨鏈體驗。

按官方文檔內容，用戶資金無論是從 L1 到 L2、L2 到 L1 還是在兩個 L2 之間跨轉，只要對應的各層都兼容 EVM （理論上講以太坊、Arbitrum、BSC 和 Polygon 等都可以），就可以實現分鐘級別的確認體驗。

不過筆者理解這本質上算是比特幣閃電網絡那樣的狀態通道方案，主要是實現鏈與鏈之間的同一賬戶所有者的狀態同步，和 Celer 基於流動性池的 cBridge 算思路相同的資金跨鏈（層）橋方案（延伸閱讀《資產橋成爲黑客攻擊高危地帶，cBridge 哈希時間鎖方案更安全嗎？》）。

與此同時，用戶也需要在這個資金跨轉的過程中支付給流動性提供商少量費用，所以等於在爲用戶提供了比傳統 Optimistic Rollup 類別擴容方案更流暢的資金跨轉體驗之外，也可以藉助這個流動性池爲 LPs 提供激勵性耕作的機會。

鏈外調用算法，實現可擴展的智能合約

算法目前已經成爲推動數字世界爆炸式增長的關鍵原動力，但目前由於 L1 的執行成本以及整數操作等限制因素，智能合約開發人員尚無法直接在鏈上利用算法計算。

而 Boba 則可授權智能合約開發人員，讓他們能夠從鏈外調用算法進行計算，並將結果整合到智能合約中，從而實現了利用機器學習分類器、多因素風險回報模型或隱私保護計算等多種計算模型。

這樣 Boba 就使得智能合約具備了可擴展特性，以太坊開發者可在構建 DApp 時調用 Web 規模基礎設施（如 AWS Lambda）上執行的代碼，實現此前因過於昂貴或無法在鏈上執行的算法計算，從而創建出更具吸引力和競爭力的 DApp 產品。

此外，Boba Network 提供的「NFT 橋」還允許 NFT 在 Boba 上高效而低成本地轉移，並可隨時轉回以太坊主鏈，從而既保證了以太坊的安全性和去中心化沒有得到損害，同時也使得目前昂貴的 NFT 轉賬交易可以在較低的交易成本和較快的確認時間下完成。

Boba Network、Optimism、Arbitrum 簡單對比

因爲本質上 Boba Network、Optimism、Arbitrum 三者都是基於 Optimistic Rollup 的擴容方案，主要特點基本是一致的，所以在此就圍繞提款週期、交易性能、兼容性等簡單維度做一些橫向對比梳理。

首先是在資金的提款週期方面，由於 Optimistic Rollup 基於經濟激勵的博弈模型，所以 Optimism、Arbitrum 的資金提款至以太坊主鏈上的時間基本在 1 周左右，而 Boba Network 則藉助上文提到的基於流動性池的設計，可以實現分鐘級別的提款速度，但產品實際的安全性仍有待進一步考驗和觀察。

其次是交易性能，目前 Arbitrum、Optimism 已有具體的 DeFi 頭部項目可做數據層面參考——轉賬支付成本約相當於以太坊主網的二分之一，其它更復雜的交易需求則約爲以太坊的十分之一到數十分之一不等（具體可延伸閱讀《Arbitrum 和 Optimism 到底比 L1 便宜多少？》）。

而在智能合約的兼容性方面，一般以太坊上的智能合約可以較容易地遷移至 Optimistic Rollup，所以 Optimism （OVM）算是基本兼容 EVM，而 Arbitrum 則更進一步可實現完全兼容

Optimism Arbitrum Boba Network 提款週期 一週左右 一週左右 數分鐘 交易成本 主網數十分之一 主網數十分之一 主網數十分之一 EVM 兼容 基本兼容 完全兼容 完全兼容 吞吐量 數十倍 數十倍 數十倍 主網是否上線 已上線 已上線 未上線

與此同時在生態方面，Arbitrum One 正式對外開放使用後，Uniswap V3、Aave 等頭部 DeFi 項目已經陸續上線支持，並且錢包、跨鏈橋等工具類的應用也越來越豐富，而 Optimism 則也是早就獲得了 Uniswap V3 和 Synthetix 的上線支持。

而 Boba Network 主網則尚未正式上線，目前的產品數據和規劃都有待主網驗證，生態也相對「貧瘠」。

路線圖與合作伙伴

當下在 Boba 測試網上是使用 ETH 作爲主要費用代幣，根據官方文檔披露，後續 Boba 主網上線後會優先考慮支持 OMG 代幣作爲費用代幣，Boba 的長期願景則是儘可能地支持多種費用代幣。

在生態搭建和合作夥伴方面，目前 Boba Network 已披露的合作關係包括與 DODO、Coin98 達成的合作，以及前不久去中心化跨鏈交易協議 Anyswap V3 版本也已部署至 Boba Network 測試網上，未來也將同步上線 Boba Network 主網。

小結

在日新月異的區塊鏈行業，尤其是 L2 擴容這樣加密領域關注度和創新最爲集中的賽道方向，沒有一成不變的龍頭，一旦自身的發展戰略無法跟上市場的變化，極易被市場迅速拋棄。

同樣地，一旦快速切換戰略方向並重新抓住市場最急切的痛點需求，也會迅速重新崛起，所以 Matic Network 品牌升級爲 Polygon 的成功故事才頗振奮人心。

但歸根結底，這一切都不只是品牌升級那麼簡單，背後更多地是發展戰略的重新定位和生態規模的逐步成型。

而在當下，L2 賽道無疑已經成爲最受資金和市場關注的賽道之一，目前也誕生了 Rollup 等多樣化的擴容路徑選擇，各家產品之間的競爭也愈發激烈，其中由於 Optimistic Rollup 對智能合約的相對友好等特性，Optimism、Arbitrum 等具體的 OP-Rollup 類產品已經逐步形成了自己的繁榮生態。

這樣來看，從 OMGX Network 更名的 Boba Network 相比而言則還處於發展的極早期——主網尚未上線，生態遠未成形，一切纔剛剛開始，需要時間給出答案。