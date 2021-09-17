 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈能源盤後〉連漲4日後小歇 WTI原油持平 Brent小漲再創7週高點

鉅亨網編譯許家華
〈能源盤後〉連漲4日後小歇 WTI原油持平 Brent小漲再創7週高點 (圖片:AFP)
〈能源盤後〉連漲4日後小歇 WTI原油持平 Brent小漲再創7週高點 (圖片:AFP)
Tag
OPEC石油原油汽油天然氣

週四 (16 日) 交易，原油期貨價格擺脫早盤跌勢，WTI 原油期貨在連漲 4 天後稍作喘息，持平作收，而 Brent 原油期貨小漲收創約 7 週最高點。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「隨著價格返回夏季高峰，市場出現一些獲利了結的交易，但漲勢看起來繼續受到良好支撐。」

  • 10 月交割的 WTI 原油期貨價格持平，收每桶 72.61 美元，守住 7 月 30 日以來最近月期貨最高收盤價。
  • 11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 21 美分或 0.3%，收每桶 75.67 美元，再創 7 月 30 日以來最近月期貨最高收盤價。

由於 8 月 29 日颶風艾達登陸路易斯安那州墨西哥灣沿岸後，該地區生產恢復緩慢，令近期供應益發緊縮，為原油提供了支撐。本週德州沿岸迎接颶風尼古拉斯，原油獲得了進一步支撐，但該風暴對鑽井平台或基礎設施幾乎沒有造成損害。

Rystad Energy 石油市場分析師 Nishant Bhushan 表示，「由於尼古拉斯沒有讓美國生產發生進一步中斷，所以很難看出近期內油價如何進一步上漲，市場現在很可能處於曲線頂部，之後生產恢復就會讓價格下降，除非全球供應又再次遭遇意外。」

EIA 昨日公布的美國上週原油庫存報告提供了原油支撐力，因為上週原油庫存減少 640 萬桶，超過分析師預期，且為連續第六週下降。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預計，上週美國原油庫存下降 350 萬桶。API 週二公布，上週美國原油庫存下降 543.7 萬桶。

另外，EIA 報告也指出，上週汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油庫存下降 170 萬桶。

與此同時，歐洲能源價格飆升，提供了原油支撐力，尤其天然氣更大獲提振。歐洲和英國的燃料價格週三飆升了兩位數。週四，CF Industries 以天然氣價格高昂為由，關閉了英國兩家工廠的運營。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「需求廣泛復甦，加上本土產量下降意味著歐洲天然氣庫存遠低於平均水準。」

他提到，隨著北半球冬季開始迫近，取暖燃料需求更大，但歐洲天然氣儲備量僅達 71% 滿度，低於 5 年平均 86% 的儲備滿度，這將是入冬後至少 10 年來最低儲備水準。

其他能源商品交易
  • 10 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.2% ，收近每加侖 2.18 美元
  • 10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.21 美元
  • 10  月交割的天然氣期貨價格下跌 2.3%，收每百萬 Btu 5.335 美元，雖然自週三登上的 7 年半高點下降，但 9 月迄今該期貨價格已上漲 21%。

EIA 週四公布，上週 (9/10 止) 天然氣供應量增加了 830 億立方英呎。根據 IHS Markit 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量增加 790 億立方英呎。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞