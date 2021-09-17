 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

群益權證小教室：認識權證的行使比例

群益金鼎證券 衍生性商品部
群益權證小教室：認識權證的行使比例。(圖:shutterstock)
群益權證小教室：認識權證的行使比例。(圖:shutterstock)
Tag
權民最大網權證群益權證

歡迎來到群益權證小教室！

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要教大家透過權民最大網來認識權證的「行使比例」！

「行使比例」是指每一張認購 / 售權證所表彰連結標的股票張數。

行使比例與現股股價漲跌時的權證連動性呈現正相關，並且是決定權證價格高低的重要因素之一。行使比例低的權證，所表彰的權利相對較少，權證價格會較便宜，反之如果權證的行使比例高，所表彰的連結標的股票較多，權證價格也會較高。

權證的行使比例資訊，會揭示於權民最大網的權證搜尋結果以及權證資料的「條件及概況」頁面。

若以 9/15（三）盤中資料為例，聯電群益 14 購 05 (043522) 及 聯電群益 15 購 03 (043704) 兩檔認購權證的連接標的皆為聯電 (2303-TW)，在剩餘天期、有效槓桿、價內外程度等條件相近的情況下，可以看到 043704 的行使比例高於 043522，而這也反映在權證價格，043704 的最佳賣價高於 043522。

由上述兩檔權證的比較可以得知，如果相同連結標的權證其他條件差距不大，行使比例高的權證價格會較高。

有些投資人可能遇過權證的連結標的股價上漲，所購買的認購權證卻沒有相應幅度上漲的情況，這也可能與權證的行使比例過低有關。行使比例低的權證，價格雖然較便宜，但與現股價格的連動性可能不佳，反而壓縮到投資人的獲利；反之，行使比例高的權證雖然價格較高，但通常比較能精確反應連結標的股價的變化，讓投資人可以享受到較大的權證槓桿倍數。

行使比例也和權證履約「履約準備金」及「結算給付金額」計算有關，如果想了解更詳細的內容可以參考之前這篇「群益權證小教室：權證履約試算」唷！
延伸閱讀連結：https://news.cnyes.com/news/id/4702996

希望今天的介紹有助於大家更了解權證的行使比例，看好心儀的權證就可以透過 權民最大網進行下單！

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
聯電2303
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞