勞斯萊斯新型發動機試飛成功 漢翔出貨進補

漢翔 (2634-TW) 今 (17) 日宣布，與發動機大廠勞斯萊斯 (Rolls-Royce) 合作再度創下新里程碑，由漢翔負責承製核心零組件的勞斯萊斯發動機 (型號 Pearl 700 Advance 2)，搭載於灣流 (Gulfstream) 新世代商務機 G700 上，日前在灣流公司美國總部試飛成功。

勞斯萊斯預告，明年起 Pearl 700 Advance 2 發動機需求將可望呈現倍數成長，期待與漢翔攜手擴大合作。

漢翔於 2019 年擴建機匣四廠，專門製造 Pearl 700 發動機零組件，去年配合客戶的性能提升計畫，緊急啟動同步開發工程，導入相關新構型零件研發製作，如期滿足勞斯萊斯發動機性能提升計畫測試需求。

漢翔與勞斯萊斯在 2016 年簽訂 Pearl 700 發動機的同步工程開發合約，主要承製該款發動機核心零組件，是歐洲以外的唯一供應商。

漢翔表示，發動機客戶除英國 Rolls-Royce 外，涵蓋全球五大發動機大廠，包括美國 GE、Honeywell、Pratt & Whitney 和法國 Snecma，近年配合營運發展陸續擴增廠區，目前已選定原址附近約 25 公頃土地擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」的長期計畫。