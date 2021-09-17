中秋前夕買盤觀望周線連2黑 大盤上攻唯量是問

受中秋連假觀望效應影響，台股量縮價跌周線收黑，法人指出，時序即將邁入第 4 季消費旺季，屆時如果外資與中實戶等資金能持續回流，對於指數持續走升將有相當程度的挹注。

台股週線連兩週收黑，週線跌幅 - 1.13%，單週日均量更降至 2695.9 億元，改寫今年來最低單週日均量金額。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，外資已連續 4 週回流台股，由於今年來外資大舉賣超台股，如果 9 月之後外資能持續回補台股的態勢，加上第四季傳統消費旺季加持，配合未來中實戶等資金回籠，對於指數持續走升具有相當的挹注。

葉獻文指出，下週適逢中秋連假，聯準會也將於 9 月 21 日、22 日召開，加上指數回升至相對高檔，導致盤面觀望氣氛濃厚，本週日均量再度下探至今年最低。

從三大類股來看，雖然本週有蘋果新機發表，但因缺乏亮點，導致蘋果光失色，近期仍相對「缺電」，電子指數本週再度回落至月線、季線、半年線之下。

反觀金融指數於週四改寫自 1997 年 9 月亞洲金融風暴以來新高，成為盤面要角，但因為整體量能仍顯不足，短線多頭上攻力道較為弱勢，預期指數短線將持續測試季線支撐，待量能回升後再度提振指數走高。

安聯投信台股團隊表示，市場預期美國聯準會可望於 11 月釋出較為明確的貨幣政策方向時程表，加上目前包括許多總經面和產業面等訊息，都需要時間反覆消化，許多企業也開始估算明年預算，在市場混沌之際，導致市場資金態度保守。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，中國經濟數據放緩，地產集團陷入財務危機陰影，是總經面的不利因素，但晶圓代工將漲價檯面化，在確認需求動向後，可望提供產業景氣正向動能，尤其半導體類股占台股市值大，將是維繫大盤的重要力量。

整體而言，維持台股區間走勢的看法，在產業配置上，看好晶圓代工將領軍半導體族群向上，另外車用電子、功率元件與載板的長期趨勢看俏，新款 iPhone 即將上市，Apple 供應鏈具有季節性操作的亮點。