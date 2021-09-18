三分鐘瞭解 Pledge：支持金融 NFT 的固定利率借貸協議

Pledge 主要服務於加密資產持有者用非加密資產（如房地產）來分散其投資組合，而避免調整現有頭寸產生的摩擦。

撰文：Funky

儘管相對於傳統金融市場和中心化加密貨幣金融市場（CeFi），過去一年來高速成長的 DeFi （去中心化金融）其體量只是九牛一毛（據 DeBank 統計，2021 年 5 月 9 日總鎖倉量歷史峯值爲 1339 億美元），但是基於區塊鏈這一公開可驗證的分佈式賬本技術特性，DeFi 業務能夠不依賴任何中心化機構，而基於智能合約自動執行，並且交易記錄上鍊無法篡改，這一顛覆性創新極大降低傳統金融建立傳遞信任的成本，並提升效率、革除不透明操縱、單點故障等痼疾。

不過，從 MakerDAO 到 Compound、Aave，支撐 DeFi 半壁江山的借貸市場其產品形式極其單一，各大借貸協議基本是「可變利率」，主要爲專注於短期日內交易的加密貨幣交易者服務，缺少傳統融資市場最常見的固定利率、固定期限的融資產品和業務，阻礙 DeFi 向更大的金融市場去延展滲透：截至 2020 年第二季度，美國是世界上最大的傳統固定收益市場，在全球 114 萬億美元的流通證券中約佔 40.0%，合計 46 萬億美元。

日前由丹華資本（DHVC） 領投、完成 300 萬美元融資的固定利率借貸協議 Pledge 針對上述市場空白，着眼於滿足現實應用中的長期融資需求，打造加密資產借貸平臺，主要服務於加密資產持有者，用非加密資產（如房地產）來分散其投資組合，而避免調整現有頭寸產生的摩擦。

需要法幣流動性的加密資產持有者可在 Pledge 平臺上抵押其加密資產，以換取穩定幣。對於借款人來說，他們可以在協議上存入比特幣等加密資產作爲抵押品，以換取穩定和可預測的穩定幣流動，穩定幣可以兌換成法幣，用於例如房地產等非加密資產投資。對於貸款人或投資者來說，他們可以將穩定幣鎖定在流動性池中，以提供流動性，並在貸款到期時取回本金並獲得固定的回報。

Pledge 的目標用戶是那些以投資多樣化爲目的，進行長期、固定利率貸款的非交易商用戶。Pledge 讓用戶能夠在預定的期限內用固定利率進行貸款和借款。通過減少利率波動帶來的風險，Pledge 因此創造一個去中心化借貸市場，加速 DeFi 在人們日常經濟金融活動中的應用普及。

作爲一個基於金融 NFT 的跨鏈 DeFi 協議，Pledge 涵蓋許多主要公鏈上的借貸和衍生品，旨在建立由算法支持的固定利率貨幣市場。目前 Pledge 基於幣安智能鏈而創建，目的是充分利用 BSC 相對於以太坊的區塊時間與 gas limits 的優勢進行快速、低成本的交易，並可訪問包裹代幣和流動性的深度網絡。

在 Pledge 平臺上，共有三類用戶：借款人、貸款人和流動性提供者。Pledge 利用 pToken 促進固定利率、固定期限的加密資產借貸。pToken 爲 Pledge 用戶提供了一種簡單的方式，以承諾在未來的時間點轉移價值。pToken 的交易讓用戶從貨幣的時間價值角度，將現在的價值轉移到未來。爲了促進借貸和清算，這些 pToken 可以轉讓，代表對指定到期的正項的（接受權益）或反項的（支付權益）現金流。

Pledge 根據某些加密貨幣的供需情況，提供代幣 PLGR 作爲交換，讓用戶可以一鍵兌換抵押數字資產和穩定幣之間的時間價值。當用戶持有 PLGR 時，他們會收到一個名爲年度百分比收益率（APY）的固定利率，每個區塊都有收益積累，借款人支付可預測的固定利息即可。與其他 DeFi 借貸協議不同的是，Pledge 可以爲特定的加密貨幣資產創建不同期限的流動池，特點是每筆貸款都有固定的借貸條款。

Pledge 還提供一套去中心化的利率互換合約，致力於使其成爲固定收益貨幣市場的重要組成部分。這些衍生品智能合約，通常將固定利率的利息支付變成浮動利率的利息支付，是 DeFi 投資者的一大重要工具，投資者用這些合約去對沖、投機、管理跨上或鏈風險。

Pledge 協議完全支持金融 NFT，包括保險和債券，到一籃子代幣，到代幣化的現實世界金融資產。在中心化交易所，利率互換每年有 700 萬億的交易量，這將成爲 Pledge 的 NFT 技術的最大用途。Pledge 致力於將 NFT 跨鏈流通與多資產交易相結合，簡化轉賬過程，擴大當前 NFT 市場，通過提供交易板功能，加速 NFT 的估值和定價，爲用戶提供更多便利。Pledge 不僅支持鏈內的可編程性，也支持鏈與鏈間的可編程性。這使開發者既可以在一條鏈上控制其去中心化應用的執行，也可以在鏈間安全地管理數據。

去年，Compound 引入治理代幣，開啓流動性挖礦，點燃 DeFi 盛夏，幾乎每個 DeFi 協議都推出平臺原生代幣的經濟模型設計，Pledge 也不例外。PLGR 作爲 Pledge 平臺治理通證，總計 30 億枚，用以引導 Pledge 協議的長期可持續性和增長。在創世之初，將鑄造 10,000 個 PLGR 通證，激勵社區參與。PLGR 通證爲 Pledge 治理注入了動力，並可以在鏈上投票中進行質押來改進建議。治理功能包括：

在協議中增加新的加密資產或穩定幣

調整所有市場的可變利率

爲每個市場設置固定利率

爲不同的期限增加新的市場

對協議的改進或提議進行表決

委託協議儲備分配時間表

爲了提高初始流動性，一定數量的 PLGR 通證將被分配給所有借款人作爲獎勵，與每個賬戶借入的債務金額成正比。同樣，一定數量的 PLGR 通證也將分配給貸款人和流動性提供者作爲獎勵，與每個賬戶提供的流動性金額成比例。

Pledge 由一支斯坦福全明星團隊打造，核心成員在區塊鏈、房地產、金融服務以及加密貨幣等領域，都有豐富經驗和資源。首席執行官 Tony Y. Chan 是 Windows 95 系統的最初貢獻者，並且在隨後進入房地產領域長達 10 年。Tony 發現他的一些客戶被迫清算他們的加密貨幣以換取房地產等鏈下資產等需求痛點，促使其創立 Pledge，讓每個人都可以借 / 貸資金並隨意使用，成爲他的初衷。首席技術官 Michael Ren，是香港最大的 P2P 借貸平臺之一的前首席技術官，年交易額超過 100 億美元，在傳統金融領域經驗豐富。著名的斯坦福大學的教授、 Prism 的核心發明者 David Tse 博士，加州大學伯克利分校、斯坦福大學最早教授區塊鏈課程的教授之一 的 Gary Lablanc，現任法國巴黎銀行董事 Terry Tse，以及前華美銀行副總裁 Nicole Chang 都擔任 Pledge 的顧問，爲其戰略產品創新提供支持。

目前，Pledge 與全球知名資產管理公司 OceanIQ Capital、美國房地產經紀公司 NAREIG International 達成合作，分別爲 OceanIQ Capital 用戶提供加密貨幣借貸服務，並將其加密投資組合分散到其支持的其他資產類別中，允許用戶利用他們的加密資產作爲抵押品從而在美國獲得房地產，並且不需要實際出售加密貨幣投資組合。

最近成功融資所籌資金也將用於支持 Pledge 成爲主流加密資產借貸平臺，並實現現實世界金融資產的代幣化。