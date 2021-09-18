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〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 美元走高 黃金連跌3日 連二週收低

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 美元走高 黃金連跌3日 連二週收低 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 美元走高 黃金連跌3日 連二週收低 (圖片:AFP)
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黃金白銀貴金屬

週五 (17 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日下滑，且本週連續第二週收低，係因美元在 Fed 下週政策會議之前走強。

Altavest 執行合夥人 Michael Armbruster 指出，「黃金本週表現不佳，且其價格走勢可能超前反映了年底重回通縮交易的可能性上升。」他指出，Hedgeye  已經做出了宏觀預測。「對黃金多頭來說，不幸的是，在通縮的經濟體制下，黃金趨勢偏向走低，因為公債殖利率通常會上升。」

與此同時，「大眾都在猜測 Fed 下週會議上的作為，但預計 Fed 不會宣布縮表，這預期是未來的會議上才會宣布的事。」Armbruster 說。

  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 5.30 美元或 0.3%，收每盎司 1751.40  美元，為 8 月 10 日以來最低收盤價。

黃金本週收低 2.3%，且為連續第二週下滑。

週四公布的美國 8 月零售銷售報告意外優於預期，也是提振美元與令黃金走軟的部分原因。

ActivTrades 的高級分析師 Ricardo Evangelista 報告中寫道，「昨天下跌是因為黃金和美元之間的反向關聯性造成的，因為美國零售銷售數據意外上升，本來市場共識該數據將下降，所以大幅提振了美元。」

美政府週四公布，零售銷售上個月增加 0.7%，但根據《華爾街日報》調查，經濟學家先前預期下降 0.7%。該經濟數據加上其他經濟數據，正提高 Fed 下週會議 (21-22 日) 宣布削減購債規模的可能性。

週五經濟消息，密歇根大學消費者信心指數從上月的 70.3 升至 9 月的 71，但此上升程度略低於市場預期。

上述數據公布後，美元仍應聲上漲。ICE 美元指數上升 0.3%，本週收高 0.7%。

Evangelista 表示，從長期來看，美國經濟反彈的證據「有利於主張提早縮表的那方論點，從而支撐了美元，導致黃金進一步走軟。」

其他金屬商品
  • 12 月交割的白銀期貨價格下跌 46 美分或 2%，收每盎司近 22.34 美元，本週收低 6.5%。

白銀週四大跌 4.2%，且收盤創 2020 年 11 月以來最低。

  • 12 月交割的銅期貨價格下跌 0.8%，收近每磅 4.25 美元，本週收低 4.6%。
  • 10 月交割的白金期貨價格上漲 0.8%，收每盎司 930.60 美元，本週收低 2.7%。
  • 12 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.9%，收每磅 1983.80 美元，為去年 7 月以來最低收盤價，且本週收低 6.7%。
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