三分鐘讀懂 Vee.Finance：基於 Avalanche 的去中心化跨鏈借貸平臺

去中心化借貸跨鏈平臺 Vee.Finance 融合了借貸協議和槓桿交易，提高了資產利用率。

撰文：Funky

儘管今年下半年 NFT 一時風頭無二，但 DeFi 仍然是支撐整個加密行業成長的中堅力量。據 DeBank 9 月 10 日數據，DeFi 生態的總鎖倉量高達 1136 億美元，其中鎖倉量排名前十的，借貸與 DEX 各佔一半，說明借貸平臺與去中心化交易所儼然成爲 DeFi 兩大支柱。

然而，目前 DeFi 借貸與 DEX 兩者仍處於隔離無交集的狀態，市場上缺少直接的借款使用或交易場景，從而導致借貸平臺的資產使用率較低，最終導致資產存款利率較低的現狀。此外，借貸和交易協議的割裂也造成了用戶無法在 DeFi 上直接進行傳統金融市場中常見便利的槓桿交易。用戶想要槓桿交易，首先需要從 Compound 或 Aave 中借入相應比例的加密資產，然後去 Uniswap 或 Sushiswap 上交易。整個過程繁瑣複雜，且用戶很難對槓桿交易的倉位進行集中管理，極大地增加了成本和交易風險。

去中心化借貸跨鏈平臺 Vee.Finance 借鑑傳統金融市場的最佳實踐，創新性融合了借貸協議和槓桿交易：在存款端，通過更友好的產品體驗降低傳統金融用戶參加 DeFi 的門檻；貸款端則增加了 DEX 的選項，首創槓桿借貸的功能，大大提高了資產利用率。

相比於 Compound、Aave 這些初代 DeFi 借貸協議，Vee.Finance 的優勢在於通過集成 DEX 和跨鏈，保證平臺的交易深度，促進資本的高效利用；通過上線槓桿交易功能，滿足了不同層次交易者的交易體量需求以及高風險偏好的用戶。

興起於去年盛夏、基於 AMM （自動做市商模式）的 DEX 目前佔據市場主流，爲更多人無需許可投資參與更爲豐富多樣的金融產品服務開闢了廣闊的新天地，取得了很大的成功，但仍然存在無常損失、高 gas 和滑點造成的低資本效率，以及存在多代幣風險敞口等問題。

針對上述痛點，Vee.Finance 通過以下產品功能創新來重新定義 DEX：

首先，爲降低用戶的交易費用，Vee.Finance 選擇了在雪崩（Avalanche）協議上搭建。與其他公鏈相比，雪崩協議是擴容性極強的公鏈，擁有超過 5000 TPS （每秒交易量）的效能，出塊確認時間只需要兩秒，而且安全性也相當高，可以抵擋 80% 算力的攻擊。這一底層區塊鏈平臺選擇，讓 Vee.Finance 能夠爲用戶提供高速交易、低廉 gas 的體驗，並能幫助用戶及時把握行情。

其次，在流動性提供方面，Vee.Finance 通過集成多個 DEX，以期充分利用不同去中心化交易所的市場深度和流動性來增加交易深度。

第三，Vee.Finance 通過集成預言機來對加密資產價格進行修正，即便發生某個 DEX 的交易對受外部因素影響而出現明顯價格偏離的情況，Vee.Finance 仍然能夠提供準確的報價，這將確保用戶能夠通過交易產生利潤，並且不會隨着常規的市場價格波動而貶值，從而減少 DeFi 領域一直存在似乎無解的無常損失。

最後值得一提的是，Vee.Finance 未來將上線限價掛單和智能訂單路由功能，這不但能讓用戶享受到媲美中心化交易所的交易體驗，更重要的是能爲用戶發現更優的交易價格。

Vee.Finance 於 9 月 14 日主網上線，USDT、WBTC 和 LINK 的借貸 APY 均大於 99,999%，AVAX 和 WETH 的貸款 APY 分別爲 716.12%、115.81%，收益頗爲可觀。

和其他 DeFi 協議一樣，總量爲 100 億枚的 VEE 作爲 Vee.Finance 的原生代幣，將在 Vee.Finance 構築的生態中發揮連接器的作用：

流動性挖礦：爲 Vee.Finance 提供資金的礦工能夠獲得一部分新鑄造的 VEE 代幣。時間和價值是 VEE 分配計算中的兩個關鍵因素，VEE 的數量將遵循利潤分配曲線。按照規劃，Vee.Finance 計劃於主網上線同期開啓挖礦，除了流動性挖礦、交易挖礦，還將聯合雪崩協議上的 DEX Pangolin 空投 PNG 代幣以鼓勵用戶交易，質押挖礦功能不久也將上線。

治理：VEE 代表代幣持有人的投票權。每個 VEE 代幣代表一個投票權，社區投票將對支持作爲抵押品的新代幣、每種代幣的最高槓杆率，以及新 DEX 的合作關係等事項進行投票。

日前，Vee.Finance 完成 530 萬美元私募輪融資，Aussie Capital、AV Star Capital、BCA Investments、Black Mamba Ventures、Cobak、Crypto Avengers、DCI、Favor Ventures、Muhabbit Ventures、New Tribe Capital、Phenomenon Capital、Phoenix VC、Redline DAO、Tokuto Capital、Unpeeld Venture Labs 參投。