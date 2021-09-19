「Columbus- 5」升級前，一文速覽 Terra 黑客松中湧現的有趣想法
這些新鮮想法可能給 Terra 生態版圖的後續發展帶來什麼變量？
撰文：一棵楊樹
頭部公鏈舉辦的黑客馬拉松一直是行業頗爲關注的事件，它是觀察公鏈生態發展活力的絕佳窗口，也是獲取優質項目早期機會的關鍵途徑。最近 Terra 再度舉辦的「Terra Spacecamp」黑客松活動，吸引了來自 DeFi、NFT、GamingFi 等多個熱門賽道的項目參與。
此前《圍繞 UST 的「頂層設計」思路，縱覽 Terra 生態發展概況 》一文中，我們已針對 Terra 生態進行了梳理，提到排隊（待）推出的若干 Terra 生態項目目前大多處於項目完善或 DEMO 階段，預計會在接下來半年左右的時間陸續推出（按照 terra.smartstake.io 的不完全統計，至少在 50 個以上）。
而 9 月 16 日，Terra 生態的主要抓手之一，合成資產協議 Mirror Protocol 正式公佈了自己的「Columbus- 5」合約遷移說明，按計劃 Terra 網絡也將在區塊高度 4724000 處（預計 UTC 時間 9 月 30 日 3:30）正式進行「Columbus-5」升級。
升級之後，這數十個協議就會相繼密集在 Terra 上進行部署，從而爲 Terra 生態版圖的發展帶來新變量。在此之前，讓我們先來了解一下 Terra 黑客松期間湧現出來的有趣想法。
Terra 黑客松項目速覽
Seesaw
Seesaw 是永續期貨協議，允許交易任何有預言機數據喂價的資產，旨在最大限度地提高 Terra 生態各資產的資本效率。
Pluto's Pot
Pluto's Pot 是基於 Terra 的遊戲化慈善抽獎 DApp，它通過獨特的獎金分配模式，以保證贏家以及多樣化的各種獎勵：
- 每天、每週都會產生頭獎；
- 所有人抽獎費的 5% 都會轉入 Angel Protocol （鏈聞注：Terra 生態的永久性慈善捐贈協議）；
- 保證每次抽獎都會有人中獎；
- 由 Loop （鏈聞注：Terra 生態的 DEX 交易協議）提供流動性資金池；
Terra Chess
Terra Chess 通過具有成本效益安排的智能合約交易設計，旨在讓國際象棋比賽中的每場賽事，都成爲可參與的高賭注遊戲。
Caelum Protocol
Caelum Protocol 是一個關於體育遊戲的去中心化訂單簿。
Hermes Protocol
Hermes Protocol 是 Terra 生態的通知推送服務，它旨在面向 Terra 生態系統的各項協議進行通知推送服務 (稍後將遷移至 Cosmos 鏈)。
所有用戶都可通過綁定地址獲得 Terra 生態 DeFi 協議或 DApps 的及時通知推送。
Nova Terra
Nova Terra 旨在爲所有人構建一個免費、未經審查的內容平臺，讓用戶可通過它在 DeFi 上創建和消費內容，用戶也可以創造任何想創造的東西：
- 用戶可以利用 Terra 生態系統獲取所有內容的無損訂閱；
- 用戶可通過 Staking 自己的代幣，以從喜歡的創作者那裏獲得 NFT 形式的內容；
- 用戶可通過 LUNA 出價購買獨家照片或視頻；
Cryptora
Cryptora 是一個算法交易平臺，它允許投資者在沒有任何代碼基礎的情況下，創建自己的交易算法或直接複製現有的成功交易算法。
Beema Finance
Beema Finance 是一個旨在對接任何使用穩定幣的協議（如 Anchor 協議) 的規範性平臺，致力於幫助用戶的儲蓄資金在 DeFi 世界安全、高效地獲取收益。
它可以讓用戶直接讓他們的銀行賬戶鏈接到對應的 DeFi 協議，而不必擔心協議和錢包的安全、波動性影響、交易費用或繁瑣的存取款操作。
同時它與 Circle 達成合作，成爲支付服務提供商，從而允許通過 ACH 存款和取款（鏈聞注： ACH 全名 Automatic Clearing House ，是美國支付體系中最主要的支付網絡之一， 在美國支付體系中佔據重要地位）。
Zero-Sum Leveraged Protocol Via TerraSwap
「Zero-Sum Leveraged Protocol Via TerraSwap」，也即基於 TerraSwap （Terra 生態交易協議） 的零和槓桿協議，可以爲 TerraSwap 上的交可易資產（MIR、LUNA、mTSLA 等）提供對應的槓桿交易服務。
TNS
TNS 是 Terra 生態的域名服務系統（類似於 DNS、ENS），由 Extraterrestrial Finder （鏈聞注：Terra 生態區塊瀏覽器）團隊開發，旨在提供「.terra」 域名服務。
PIXY
PIXY 是一個連接粉絲和創作者的內容衆籌平臺，它旨在通過將 100% 的粉絲資金返還給內容創作者、藉助治理降低資金風險、賦予新一代創作者權力，來徹底改變現有的內容創作衆籌模式，從而讓粉絲更多地參與項目，並支持新一代的內容創作者。
Apollo Flows
Apollo DAO 是 Terra 生態的收益聚合器，旨在通過 DeFi 策略爲用戶管理相關資產並實現更高的收益，旗下包括 Apollo Safe 和 Apollo Flows。
其中「Apollo Flows」將允許多籤用戶設計和規劃交易流程，並通過多籤操作執行它們。
TrackTerra
TrackTerra 是一個以報稅爲重點的 Terra 交易瀏覽器，它提供了一個可搜索的入口，用戶可通過輸入自己的地址獲得對應地址所有的流水交易記錄，並且還可提供與流行的稅收報表兼容的可導出報告。
Tiny Terra
Tiny Terra 是一個對用戶友好的代幣鑄造和交易平臺，用戶可以鑄造自己的社區代幣，並使用 AMM 進行交易，同時不同的代幣之間也可以進行遊戲化競爭。
Kairos Protocol
Kairos Protocol 是在 Terra 區塊鏈上運行的真實世界的去中心化自治組織（稱爲 kDAO），功能模塊包含：
- 治理模塊
- 組織模塊；
- 官方管理模塊；
- 金融資產管理模塊；
Licium Rights Engine
Licium Rights Engine 是一個用於可信數字內容許可的去中心化應用，用戶可用它鑄造並授權對應的 NFT，而 Licium 可通過動態收入流來增強 NFT 的所有權，並創建關於其真實性和所有權的可驗證判斷。
Fansquad
Fansquad 是針對創意產業的去中心化衆籌協議，它專爲現實生活而設計，粉絲和投資者可以以衆籌形式支持對應的創意，而無需瞭解其背後具體運行的區塊鏈技術。
Nusic
Nusic 是合成音樂資產協議，旨在將現實世界的藝術家引入 DeFi，它可以鑄造對應的合成音樂資產 (nuAssets)，並進行自由流轉交易。
The Duel Dojo
The Duel Dojo 是一個簡單的 DeFi 遊戲，包含三種模式：
小結
黑客松對於公鏈來講往往既是試金石也是練兵場，公鏈通過黑客松可以整合生態的開發資源，同時黑客松期間也往往會湧現出數量可觀的有趣想法和優質項目，甚至成爲後續生態版圖中關鍵的頭部協議。
就像上次黑客松中 Orion Money、Angel Protocol 一樣，這次的黑客馬拉松也帶來一些有趣的東西。同時伴隨着「Columbus- 5」升級後它們的陸續上線部署，預計也會進一步完善 Terra 的生態願景，並刺激對 UST 的需求，因此值得持續關注。