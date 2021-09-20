匹馬談新公鏈戰爭：增量爲王，體驗至上

加密領域的投資發展史，就是一部以太坊擴容史。

撰文：匹馬，Continue Capital 聯合創始人

也許一切都應該從 Coinbase 二季報說起。

如果留意 Coinbase 上項目成交量，就會從 5 月份發現一個微妙的變化：ETH 日成交量跟 BTC 幾乎持平甚至偶爾反超，當二季報公佈之後，ETH 成交量有史以來第一次完成了對 BTC 的超越。

成交量猶如一個招牌代表着資金的趨勢代表着增量資金的方向，我們不管技術以及宏大敘事邏輯上如何衍化，交易量直白的告訴你：新趨勢有可能在慢慢成型，新王有可能要登基。

猶如冰與火之歌中艾德之殤，由此揭開了新公鏈五王之戰的大幕（ICP DOT SOL AVAX NEAR -編者注）當進入三季度乃至假如在未來很長一段時間 ETH 成交量放大的趨勢仍在繼續，那麼隨着時間的推移成交量之殤一定會猶如一記驚雷，會極大震撼整個 Crypto 領域的綱理倫長：王侯將相，寧有種乎。

Crypto 領域的投資發展史，就是一部 ETH 擴容史。

縱觀 ETH 誕生之後的發展路線甚至之前的 BTC 的大小區塊之爭，無論是 ETH 殺手們的「革命派」，還是最近 L2 大熱的「保皇派」，其實都是圍繞區塊鏈的可擴展性，爲了使全球 10 億人大規模協同作業成爲可能而做出的不懈努力，我們要清晰的認識整個行業列王紛爭的主要路線圖。我們對公鏈和擴容的癡迷是一如既往，就簡單按照 Coingecko 市值排名開始看，Dot Algo Icp File Avax Atom Near Eos Tezos Hbar Stx Harmony Iost Qtum Zil Nervos Kda，這些公鏈我們全部都投了一遍，我跑步的時候經常在想，明明有機會參與卻沒有投資的 Sol 卻跑到了最前面，爲什麼？（可能人都對自己錯失的耿耿於懷，比如 Link，Sol）

1/ 增量爲王。誰能把握新增市場誰就能獲得超額增長，Axie 的到來絕對給整個行業發展帶來強烈衝擊，讓曾經的以太殺手找到了很強的存在感，我個人覺得幣圈基本上有個去中心化節點定律：去中心化節點數量與項目市值成正比。可以查閱下 BTC ETH DOT AVAX SOL 這些節點數（當然我知道不是絕對定律，我只是舉例陳述）做 DeFi，首要考慮就是安全性，新公鏈短時間不可能跟 ETH 抗衡，但是 GameFi NFT 這些對去中心化要求並不是很高，新生代人羣又沒有那麼多 BTC/ETH 神教的包袱，自然沒有所謂的忠誠度可言。

2/ 體驗至上。新生代對安全性和去中心化感知比較低，也並不去深究兩者的意義，只要體驗流暢操作方便，就能捕獲一大部分新用戶。這也是我們要用互聯網的部分思維思考 Web3 的重要出發點，如果你使用過音樂平臺 Audio--Web3 應用的典型代表，月活五六百萬用戶，就知道其無縫銜接的互聯網般體驗有多絲滑，私鑰管理、Gas、等待交易確認等統統不用。

當我們的樂高越搭越多，套娃越來越多的時候，意味着門檻越來越高，這一定是不正常的，我們初心一定是要讓十億人體驗到區塊鏈技術帶來的革命性，道路可以曲折但方向一定明確，一定需要有能讓大衆接受的，喜聞樂見簡單易用的區塊鏈服務。

3/ 生態多樣。開發者 / 社區這個雞生蛋蛋生雞的問題，我還是傾向開發決定生態而不是用戶決定。因此持續的生態迭代至關重要，你要想清楚 ETH 2.0 的終極完成之後，用戶來玩什麼，用戶會玩什麼，過去十年，交易是我們行業的絕對王者，未來十年隨着整個行業基礎設施的搭建完善，一定不僅僅只有交易這麼枯燥（當然上漲可以繼續），一定是一個原生新生幣民百花齊放萬物爭春的繁榮盛景。不少生態根本沒有能打的開發團隊，要麼 fork，要麼匿名，你打開排行榜看看，Top 100 的項目有幾個匿名的？

4/ 新舊橋樑。我們這個市場已經是 2W 億美金的市場，這其實已經不是小市場了，黃金 8W 億，A 股 11 萬億，美股 50 萬億，發展到什麼階段我們要認識清晰，雖然幣圈以其創新自由包容去中心化等特徵的魔力，不斷吸納越來越多的資金人才進入這個領域，但與此同時我們也應該把目光和視角轉向用加密技術解決現實世界中的諸多問題，我們也需要能串聯新舊兩方橋樑的關鍵樞紐。

非出圈無以明志，非合規無以致遠，湖水不夠，海水來湊。對於擅長出圈以及引入活水資金進幣圈的項目，要給予額外的關注。

5/ 團隊實力。有能力做公鏈的開發團隊，大部分在 17-18 年組建成型，並且隨着兩三年的開發，於去年基本全部主網上線開始登場表演，Dot File Avax Sol Near 等（Atom 19 年，Icp21 年），就像互聯網的發展爆發之年-98 年，搜狐新浪騰訊谷歌等知名公司同時成立，十年之後，我們可能會發現 2020 年絕對是多鏈生態爆發元年。現在要入場做公鏈，沒有五年之功，是做不出什麼生態的，菜就這麼多，如何炒看諸位了。

只有基礎設施的大發展，纔有生態項目的羽翼豐滿；只有智能平臺的大繁榮，纔有 Web3 應用的普及衆生。

最後：

春光正好，詩酒趁年華

以夢爲馬，仗劍走天涯