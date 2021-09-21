〈台股風向球〉恒大風暴恐引發中秋變盤 聚焦國內外三件大事

台股上周陷入連假前觀望，周跌 197.78 點，周線連 2 黑，法人認為，本周僅剩三個交易日，聚焦二件國際大事， 包括 23 日美國 FOMC 會議召開以及中國恒大危機後續發展，國內則有台灣央行理監事會議 23 日登場，預料台股中秋過後將先反映國際股市走弱衝擊，再視市場情緒能否回穩。

正當國內仍處在中秋連假期間，國際股市遭受黑色星期一襲擊，中國地產巨頭恒大集團由於約有 900 億美元的債務，並積欠銀行、供應商和購房者近 3000 億美元，因而引發全球投資人恐慌，港股、歐股和美股出現拋售潮。

法人預料，美國在 FOMC 會議後可能開始縮減購債，使投資人心態持續偏保守，同時，中國恒大危機引發國際股市、大宗商品和虛擬貨幣的跌勢，預料台股將開低反映。

美股那指、費半周一跌幅均超過 2%，道瓊指數也跌掉 614 點，投資人對中國經濟危機感到憂心，且市場已開始討論恒大集團是否將演變成中國版的雷曼事件。

法人認為，恒大危機要立刻解讀為中國版雷曼還言之過早，但影響層面和恐慌情緒等不確定性高，勢必直接反映在盤面，接下來一周，短線投資商品拋售壓力勢必轉強。

美國 FOMC 將於 9 月 21 日召開為期二日的利率決策會議，市場關注聯準會是否對於縮表示出更明確的訊號，而在恒大風暴下，是否影響聯準會釋出的訊息，也有待觀察。

國內方面，台灣央行於周四將召開第三季理監事會議，市場一般預期央行將維持利率不變，但將關注，央行總裁楊金龍如何解讀恒大風暴對金融市場的衝擊、以及對美國縮表時程的看法和因應方式。

永豐投顧表示，市場上訊息混亂，除了 QE 減碼，美國還有 Delta 變種病毒對於就業與消費影響尚待澄清。

法人進一步指出，從技術面來看，上有壓下有撐，台股指數 9 月以來持續在 17400 點上下 200 點左右盤整，向上面臨 7-8 月上旬的頭部壓力，但向下又有 5 日、10 日旱季線糾結的支撐，能否守住支撐位置，就看恒大風暴的憂心情緒能否漸趨平息，短線操作難度大。