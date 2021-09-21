 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股風向球〉恒大風暴恐引發中秋變盤 聚焦國內外三件大事

鉅亨網記者王莞甯 台北
法人預料台股中秋過後將先反映國際股市走弱衝擊。(鉅亨網資料照)
法人預料台股中秋過後將先反映國際股市走弱衝擊。(鉅亨網資料照)
Tag
台股恒大美股原物料QE聯準會

台股上周陷入連假前觀望，周跌 197.78 點，周線連 2 黑，法人認為，本周僅剩三個交易日，聚焦二件國際大事， 包括 23 日美國 FOMC 會議召開以及中國恒大危機後續發展，國內則有台灣央行理監事會議 23 日登場，預料台股中秋過後將先反映國際股市走弱衝擊，再視市場情緒能否回穩。

正當國內仍處在中秋連假期間，國際股市遭受黑色星期一襲擊，中國地產巨頭恒大集團由於約有 900 億美元的債務，並積欠銀行、供應商和購房者近 3000 億美元，因而引發全球投資人恐慌，港股、歐股和美股出現拋售潮。

法人預料，美國在 FOMC 會議後可能開始縮減購債，使投資人心態持續偏保守，同時，中國恒大危機引發國際股市、大宗商品和虛擬貨幣的跌勢，預料台股將開低反映。

美股那指、費半周一跌幅均超過 2%，道瓊指數也跌掉 614 點，投資人對中國經濟危機感到憂心，且市場已開始討論恒大集團是否將演變成中國版的雷曼事件。

法人認為，恒大危機要立刻解讀為中國版雷曼還言之過早，但影響層面和恐慌情緒等不確定性高，勢必直接反映在盤面，接下來一周，短線投資商品拋售壓力勢必轉強。

美國 FOMC 將於 9 月 21 日召開為期二日的利率決策會議，市場關注聯準會是否對於縮表示出更明確的訊號，而在恒大風暴下，是否影響聯準會釋出的訊息，也有待觀察。

國內方面，台灣央行於周四將召開第三季理監事會議，市場一般預期央行將維持利率不變，但將關注，央行總裁楊金龍如何解讀恒大風暴對金融市場的衝擊、以及對美國縮表時程的看法和因應方式。

永豐投顧表示，市場上訊息混亂，除了 QE 減碼，美國還有 Delta 變種病毒對於就業與消費影響尚待澄清。

法人進一步指出，從技術面來看，上有壓下有撐，台股指數 9 月以來持續在 17400 點上下 200 點左右盤整，向上面臨 7-8 月上旬的頭部壓力，但向下又有 5 日、10 日旱季線糾結的支撐，能否守住支撐位置，就看恒大風暴的憂心情緒能否漸趨平息，短線操作難度大。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞