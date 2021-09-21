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WSJ：蘋果正在研究最新檢測功能 利用iPhone偵測憂鬱症、認知障礙

鉅亨網編譯林薏禎
WSJ：蘋果正在研究最新檢測功能 利用iPhone偵測憂鬱症、認知障礙 (圖：AFP)
WSJ：蘋果正在研究最新檢測功能 利用iPhone偵測憂鬱症、認知障礙 (圖：AFP)
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蘋果憂鬱症認知能力偵測功能百健加州大學

華爾街日報週二 (21 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正在研究能夠診斷出憂鬱症和認知障礙的相關技術，作為未來拓展健康功能產品的一大利器。

華爾街日報引述知情人士說法與相關文件稱，蘋果旗下健康部門正在著手研究這項 iPhone 的最新功能，希望透過相機、音訊等感測器，取得用戶的身體活動、睡眠模式行動以及打字行為等數據，並創建出一套演算法，來偵測心理健康問題的相關症狀。

據了解，蘋果的可能研究合作夥伴包含美國藥廠百健 (Biogen)、加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 以及杜克大學 (Duke)。

百健此前曾和蘋果共同研究，如何利用 iPhone 和 Apple Watch 來偵測用戶是否出現認知能力下滑以及憂鬱症跡象，UCLA 則利用 iPhone、Apple Watch 和 Beddit 睡眠監測設備，將用戶的睡眠、身體活動、心率及日常生活等數據，與憂鬱症、心理焦慮的症狀產生連結，創造出預防症狀發作和追蹤後續治療效果的功能。

據知情人士稱，UCLA 研究人員將透過追蹤 iPhone 相機鏡頭、鍵盤、音訊感測器及 Apple Watch，取得受試者臉部表情、說話方式、打字速度和頻率，以及運動、睡眠及生命徵象等相關數據，藉此觀察用戶情緒、注意力、精神狀態等方面的表現。

然而，知情人士表示，目前針對新功能的研究仍在初期階段，且未來也有可能不會推出。

研究人員透露，雖然相關研究顯示，存在心理健康問題的族群使用智慧設備的方式與他人不同，但是否能創造演算法來偵測出相關症狀仍有待觀察。

雖然上述功能一旦成真，可望為疾病偵測領域寫下歷史性篇章，但由於涉及敏感數據的使用，隱私爭議恐無可避免。

為了解決隱私問題，相關文件指出，蘋果的目標是開發出適用於用戶設備，且不會將個人數據傳送至蘋果伺服器的演算法。

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