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盤前財經大事搶先讀2021年09月22日

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台股台股盤前比特幣半導體再生晶圓
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除權息：泰山、伍豐、擎亞、中工等

拜登提名商務部次長人選：華為將續留貿易黑名單

美國總統拜登提名的商務部次長人選艾斯特維茲 (Alan Estevez) 周二 (21 日) 表示，華為仍然構成國家安全威脅，目前沒有必要把從貿易黑名單中移除，被提名為商務部助理部長的華為案律師肯德勒 (Thea Kendler) 也承諾，將透過職務避免敏感技術轉移到中國。閱讀全文...

美財政部首度制裁加密貨幣交易所

週二 (21 日) 美國財政部宣布，將制裁一家加密貨幣交易所 Suex，理由是 Suex 涉嫌為網路攻擊洗錢，這是針對虛擬貨幣交易所的首次舉措。閱讀全文...

綠能轉型跨大步 中國計劃停止在海外新建燃煤發電廠

中國國家主席習近平周二 (21 日) 在聯合國會議上表示，中國將計劃停止在海外新建燃煤發電廠，並擴大對貧窮國家的支持，幫助這些國家發展再生能源，加速脫碳。閱讀全文...

半導體需求強勁 再生晶圓廠產能全滿 明年再擴產迎商機

晶圓代工廠產能滿載，不僅矽晶圓需求強勁，再生晶圓產能也供不應求，國內三大業者昇陽半 (8028-TW)、辛耘 (3583-TW) 、中砂 (1560-TW) 皆表示，今年新增產能已全數滿載，昇陽半、辛耘規劃明年將再擴產，中砂也切入第三代半導體領域，提供客戶碳化矽 (SiC) 來料加工業務。閱讀全文...

信音拿下印度新創電動機車廠大單 明年產能衝千萬輛

連接器廠信音 (6126-TW) 車用及綠能領域再傳捷報，打入印度新創電動機車大廠，並在近日開始小量出貨；且隨著客戶打造全球最大電動機車工廠，明年年產能可望達千萬輛規模，信音為主要連接器供應商，出貨迎來爆發性成長。閱讀全文...

明基材電池隔離膜切入筆電市場 應用商機爆發

偏光板廠明基材 (8215-TW) 新開發的電池隔離膜傳捷報，繼搭上車用商機切入日系車廠供應鏈後，近期也打入筆電市場，提供強固型筆電使用，應用商機逐步發酵。閱讀全文...

美擴大制裁中國安控廠 陞泰證實轉單客戶明顯增加

美國聯邦通信委員會 (FCC) 擴大禁止中國監控設備廠範圍，外界預期，美國此舉迫使民間單位撤換系統，陞泰 (8072-TW) 證實，近期客戶量確實有增加、已感受到轉單，多項專案正在洽談中，最快明年第二季開始貢獻營收。閱讀全文...

正新 10 月起啟動新一波漲價 各胎別全面調漲 3-5%

固特異等輪胎巨頭 9 月起啟動新一波漲價，在原物料價格持續上漲下，國內輪胎大廠正新 (2105-TW) 也將從 10 月起，針對各胎別全面漲價，漲幅約 3-5%，這也是正新今年第三度全面調漲輪胎價格。閱讀全文...

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