專訪神魚：DeFi 與傳統金融是底層價值的矛盾，是自由與限制的博弈

Cobo 聯合創始人神魚從加密原住民的視角分享對 DeFi 和傳統金融的看法。

受訪者：神魚，Cobo 聯合創始人

採訪及撰文：幣圈易立競 S 姐

「比特幣持有大戶」「技術社區意見領袖」「『黃金』礦工」「區塊鏈原生基金」，這四類人是繼中本聰白皮書發佈後，區塊鏈世界中的新貴，而這些人的致富經曾經一度讓傳統金融人士不屑、不懂；最近這個趨勢雖然沒有完全轉變，但 「不可忽視」的態度，成爲了傳統金融看待這個市場參與者的新視角。讓人不得不承認的是，到目前爲止，由這些人所創造的區塊鏈原生力量仍然推動着加密數字世界最核心的創意和層出不窮的新金融變革。

DeFi 一個完美的去中心化理財方式，被動收入解決方案，一度讓傳統金融機構恐慌，然後他們迅速認知到這是一場顛覆的開始，這塊兵家必爭之地如果沒有自己的身影，那麼在未來的新排行榜中，很容易江湖易主，淡出視野。

然而，真正的暗流湧動，早在這些區塊鏈原住民，以幣本位看待一切價值的人的視野裏，早已啓動並大肆佈局迭代，這場戰役因爲有了兩種截然不同的資本力量，變得結果和過程都耐人尋味起來。

爲了探究過程中的重點轉折和及早品味到下一塊巧克力（阿甘正傳隱喻），我們找到了很 「Crypto Native 」的行業代表神魚，讓這位公認的原住民代言人爲我們梳理脈絡。關於他，坊間傳聞熱度不斷攀升，從對他的暱稱便可以看出，巨鯨、宇宙大礦工、DeFi 教父、塌礦預警器，不難發現神魚踩中了每一步風口，他如同走在行業前端的其他大佬一樣，先人幾步，深度學習，資深玩家和迅速佔領頭部。

下面我們來跟隨他的視角看一下 DeFi 行業正在經歷什麼。以下是 「幣圈易立競 S 姐」和 神魚的採訪總結。

DeFi 的產生是偶然還是必然？它究竟是誰的戰場？

傳統的敵對，從第一天起主要抨擊的要害部位，便是底層價值虛無論；無論是金融監管到傳統金融投資人，我們聽到衆多做空的聲音都是沒有價值支撐，於是當 DeFi 呈現在衆人眼前時，這種論調依然佔領投資政治正確制高點。

幣圈易立競 S 姐：神魚老師，您應該聽了太多這樣的聲音了，所以，DeFi 是 ICO 概念枯竭後的產物嗎？他是偶然的風口還是發展的必然？

神魚：DeFi 是區塊鏈發展的必然產物，其實跳出資本浪潮的迷霧，不難發現，區塊鏈已經進入 2.0 場景創造紀元。

我們稱 1.0 是資產爆發，ICO 的蓬勃發展催生，豐富的鏈上轉移資本需求；2.0 是去中心化階段金融場景產物，受全球監管的長期管制，DeFi 也承載了監管套利的紅利；人們迫切需要一個自由開放的金融工具去滿足新生活模式下的迭代金融需求，DeFi 是對普通人的金融自由意志的投射；至於目前的不健全和不完美，我們應該抱着發展的視角看待：它類似所有產物早期的共性問題，也同樣受性能限制和技術瓶頸的制約。」

幣圈易立競 S 姐：您定義的階段一下子讓我們跳出項目看問題了，這其中，DeFi 這究竟是誰的戰場？是否傳統金融很難再掌握主導權呢？

神魚：區別於傳統金融特質，其本質是中心化的牌照準入的生意，DeFi 天然是高度開放和組合型的底層設置，每個 DeFi 有套獨立的代幣經濟模型，良好的 Token 經濟運轉帶動高速的增長曲線，它的機制本身就是鼓勵金融創新的，並和其他 DeFi 互相依賴調用，促使無限的外延生態發展；如果沒有強監管的介入，應該是不太會出現大規模壟斷的態勢 。

這個戰場我們之所以定義了傳統金融和 Crypto Native 本質是底層不可更改的先決條件不同，衍生出紛繁複雜的表現形式，但穿透到本質，是兩種底層價值的矛盾，是自由與限制的博弈。

良好的代幣經濟模型如何帶動讓傳統金融來不及反應的經濟體？

幣圈易立競 S 姐：您剛剛提到，項目因爲經濟模型受益，快速成長已經形成不可替代地位，在您眼裏，這裏面的優等生 DeFi 項目是誰，舉個例子好嗎？

神魚：CRV 典型的經濟模型比較理想的例子，目前也形成了自己商業帝國，項目從早期就很長線思維，設置了長期的鎖定使得原始通脹不是很厲害，又讓用戶鎖定 CRV 生成 veCRV ，流通量進一步縮小，形成內部博弈，加速經濟體形成。生態設計上，它大量 Onbording 項目，快速形成自有生態；成本上，Swap 的費率低廉，吸引項目方和用戶使用，典型的薄利多銷模型，項目方在生態中謀求發展，投票又促使進一步購買 CRV ，經濟體持續互相作用平衡穩定發展」

當然，其實還有很多項目比如 Pancake 這種，都是創新在將美股市場的常見經濟模型複製微調生成，也能引發不錯的共識認可。

幣圈易立競 S 姐：市場上洶湧的需求（DeFi 投資者）擊中了什麼要害？

神魚：目前市場上 DeFi 已經無意間吸引了三種玩家的內在需求。

第一種，理性頭腦投資人，湧入進行價值投資邏輯的佈局。

很多會分析或是本身具有金融財經視角的玩家，看得懂 DeFi 的藍籌股，幾個百倍幣的機遇紅利後，他們已經在用一級市場的投資視角去佈局未來重要的金融底層設施了，這部分人不佔少數。

第二種，DeFi Token 紅利套利者。

DeFi 項目會面向參與者發行自己的 Token , 同時二級市場對該 Token 有一個定價 , 這兩者之間存在價差 , 這也就是 Yield farming 的利潤來源 , 也可以稱爲 1.5 級市場 . 相對於二級市場玩家尤其是衍生品交易者，DeFi 是相對低風險的投資手段，產生被動收益，且目前市場參與者衆多，可以根據不同項目的階段和特性，匹配市場上不同的風險偏好的參與者；

這點我身邊很多用戶也和我交流的比較多，比如問我怎麼判斷項目的風險和怎麼配置 DeFi 裏的項目相對風險可控。我的公司 Cobo 去年就針對目前市場上主流機構的核心需求，推出了採用賬戶共持「多籤合約管理」私鑰冷儲存的 DeFi 基金，實測 1 年，機構用戶可以根據風險與收益預期自由搭配產品，DeFi 基金產品按風險等級分三大類，第一類低風險產品「鯨魚」（ Whale ）就是投資市面上較成熟穩健的協議 , 典型收益率 10-20%、第二類中高風險產品「劍魚」（ Sword Fish ）典型收益率 20-30%、第三類高風險產品「嗜血魚」 Bloody Fish ）都是對新礦的挖掘和策略優化， 典型收益率 30%-1000%。

第三種，DeFi 金融工具使用者。 剛需用戶會用 DeFi 的進行大額 匯兌、借貸等。比如在 CRV 進行不同穩定幣間的匯兌，滑點極低。

傳統金融姍姍來遲，無法深度參與本質上有什麼樣難以逾越的挑戰？

神魚：革命與顛覆往往來源於底層，追究到發心和價值觀；想進入 DeFi 喫到紅利，其實傳統金融由 4 塊大石橫在面前：

技術與安全應對，要與技術齊頭並進，和黑客長期共處；

工作模式的打破：7*24 小時的挑戰，很多項目不分晝夜的開時間使得傳統金融無法追求高收益的新項目；

公司組織形態：公司新模式管理，對外界社區治理，對傳統金融的工作方式衝擊不小於 DeFi 本身；

利益分配原則： DeFi 把更多的利益分配給了參與者，傳統金融還是追求股東利益最大化；

幣圈易立競 S 姐：DeFi 對傳統的顛覆和 Fintech 一樣嗎？

神魚：Fintech 實際上沒有顛覆傳統金融，充其量是用互聯網的方式對傳統金融進行修補，本質上是一個靈活的外皮和方式，但嵌套的仍然是監管授權的和中心化的。

去年 6 月至今，200 年金融歷史被 DeFi 壓縮成 16 個月走完，這類似所有的事物發展的進化論，這樣的速度和市場及時的反饋，又自然吸引了更強力發展。這也是吸引我們站住 DeFi 戰場持續耕耘的動力之一！

Crypto Native 目前是一種什麼存在？怎麼判斷這種屬性？

幣圈易立競 S 姐：我們都覺得原住民思維很重要，尤其是越來越多創始人已經開始想招聘帶有 Crypto Native 這樣標籤的候選人了，您覺得他們在你眼中的差異，或者是你可以說您自己是怎麼樣的人。

神魚：你說的沒錯，很多傳統金融參與者，藉着 DeFi 外殼，本質上做着中心化的事；本質上是思維和對底層理解不透徹。

我無法定義新的名詞，但我給你我們招人考察候選人，是否具備 Crypto Native 特質的要點：

去中心化思想

幣本位思考方式

發展眼光看待問題，包容的心態評判問題

重視技術，學習心態，開放思維

保持對市場的觀察和不斷地迭代

幣圈易立競 S 姐：鹿死誰手，看各顯神通，這個世界仍存在理想主義和英雄主義，但我們也不難發現，故事的後面，那個無形的手和巨大的壓力會遲到但不會缺席。我們也期待對立方的觀點，他們作爲當下社會的資本主力，又對這個新興市場本着怎麼樣的觀察和觀點呢？

我們都不可否認的是，對於資方，DeFi 仍舊着迷，因爲這是一個入口，通向進化與創新，更是改變現有排序和話語權的第一張決鬥牌。

透過神魚，我們看到了金融市場的新生力量和持續思考的沉澱，這股力量會推動着神魚的基於區塊鏈技術的託管與資管平臺 Cobo 這家公司向前，但又不止與此，這股力量也是推動一個行業蓬勃的原動力。

在 DeFi 大亂戰下的內容裏，我們會尋找一位傳統金融的代表，他們正在籌劃 ETF 基金用於投資 DeFi ，用老錢看得懂的方式，降低參與 DeFi 的門檻，這些 Old Money 可不認爲所有的 DeFi 都靠得住，也沒篤定這件事到底能持續多久，成熟的投資者眼中一切都是不帶有方向性的工具，而參與上纔可以有席位發言和最終掌握方向。