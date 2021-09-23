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盤前財經大事搶先讀2021年09月23日

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盤前財經大事搶先讀2021年09月23日
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今日操盤前瞻

台灣央行利率決議

美國上週初領失業金人數

除權息：潤泰新、公準、力致、立積等

法說會：亞德客 - KY、台達電、台光電、瑞儀

一文解讀 Fed 最新決策：鮑爾偏鷹、Taper 快來了、最快 2022 升息

週三 (22 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，但暗示很快將開始縮減購債 (Taper)，以及最快可能在 2022 年底前升息。閱讀全文...

微軟新品發表會登場 五款新品一文整理

微軟 (MSFT-US) 周三（22 日）在秋季新品發表會公布五款全新產品，包括一款 Surface 筆記型電腦、三台 Surface 平板電腦與一款折疊手機「Surface Duo 2 phone」，將從 10 月 5 日開賣，與 Windows 11 推出時間同步，部分地區已可開始預訂新品。閱讀全文...

彭博：台灣已提交 CPTPP 申請文件 最快明發公開聲明

就在中國申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP) 不久後，彭博週三 (22 日) 報導，台灣已將加入 CPTPP 的申請文件寄送至紐西蘭，最快週四 (23 日) 發布公開聲明。閱讀全文...

鴻準斥 25.16 億元 認購台康生私募拿下 9.21% 持股

金屬機殼大廠鴻準 (2354-TW) 昨 (22) 日公告，決議參與認購台康生 (6589-TW) 以私募方式辦理現金增資發行之普通股，以每股 91.5 元認購 2.75 萬張，交易總金額達 25.16 億元，持股比達 9.21%。鴻準表示，此次投資屬於長期策略投資。閱讀全文...

郭台銘砸 75 億元投資台康生 著眼國際疫苗代工訂單

鴻海子公司鴻準 (2354-TW) 昨 (22) 日公告，斥資 25.16 億元參與台康生私募，成為僅次鴻海創辦人郭台銘的第二大股東，台康生是國內最大 CDMO(委託代工與生產) 廠，並有多家國際疫苗廠找上門談疫苗代工，郭台銘用個人與公司名義入股，就是著眼台康生的國際疫苗代工實力，加上郭董的國際人脈，可望打造生技業的鴻海。閱讀全文...

高端將申請歐盟三期臨床試驗 最快明年 Q1 完成試驗

高端疫苗 (6547-TW) 昨 (22) 日公告，取得歐盟藥政單位 EMA 正面回應，將進行多國多中心三期臨床試驗，初步規劃收案人數約 4000 人，最快 10 月申請臨床試驗計畫書、11 月啟動臨床，目標明年首季完成試驗。閱讀全文...

9 月電視面板跌勢加重 55 吋以下單月跌幅均超過 1 成

市調機構集邦旗下 Witsview 昨 (22) 日公布 9 月下旬面板報價，因終端需求持續低迷，電視面板價格跌勢加重，32 吋單月跌幅超過 2 成，43、55 吋面板跌幅也有 1 成以上，IT 面板方面，仍僅有 Chromebook 主流使用的 11.6 吋筆電面板單月續跌 0.5 美元，其餘尺寸則維持小漲或持平格局。閱讀全文...

今年全球晶圓代工產值可望成長 23% 首度衝破千億美元

研調機構 IC Insights 預估，今年全球晶圓代工產值將首度突破 1000 億美元、達 1072 億美元，年成長 23%，其中，純晶圓代工廠成長動能較 IDM 廠強勁，今年產值將增加 24%。閱讀全文...

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