凱基慈善基金會擴大補助弱勢學生

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生教育，「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第十年，總計投入近 5,000 萬元，累計提供 2,000 多名弱勢學生獎助學金，使其安心就學。今年因新冠肺炎疫情衝擊更多家庭，凱基慈善基金會 110 學年度再增加補助金額，並延伸協助國中階段學生，在新北市、桃園市、屏東縣、雲林縣、南投縣等地區共計協助約 400 名弱勢學生，讓他們不因環境、疫情衝擊或家庭經濟弱勢而影響學業。

凱基慈善基金會連續十年扶助弱勢學生安心就學，新冠肺炎疫情更使弱勢家庭經濟雪上加霜，對於助學金與急難救助需求更為殷切。新北市的小晏兄弟，家中身為經濟支柱的父親年初突然休克不幸往生，向親友借貸處理完後事，擔任安親班時薪制老師的媽媽又因疫情警戒停課，而被迫放無薪假，一家生計無以為繼。凱基慈善基金會先提供急難救助，讓小晏母子三人在疫情警戒期間維持基本生活，開學後再繼續以助學金協助，讓孩子能安心持續就學。

屏東的小儀父親年屆 70 歲，身患多項慢性疾病無法工作，媽媽是外籍配偶，一家人以低收補助度日。雖然家庭功能無法提供其完善的學習資源，小儀自小仍刻苦勤學，國小以縣長獎優異成績畢業，但升上國中後學習教育上花費日益增加，讓關心他的師長很擔心，凱基慈善基金會提供助學金，讓小儀能夠無憂求學，豐厚羽翼，開創有希望的未來。

另外雲林的小盈，父親在今年初驟逝，由媽媽獨力扶養兩名學齡幼童。小盈是學校國術隊成員，父親在世時就非常支持女兒，讓小盈在校外也精進練習，小盈雖然纖瘦，但卻爆發力十足，代表學校參加縣長盃體育競賽國術組，拿下個人高年級組亞軍的優異成績。凱基慈善基金會除助學金外，更提供額外的才藝補助，讓小盈能朝專長繼續邁進，延續父親對女兒的愛，為自己與學校爭光。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，教育是弱勢孩子翻轉人生的希望，凱基慈善基金會十年來持續協助弱勢學生就學，今年照顧對象還從國小延伸至國中階段，就是為了讓孩子鞏固基本學力，打好基礎，並減輕弱勢家庭的經濟負擔；期望所有孩子都能不被家庭經濟困頓限制，能夠在學校安心學習，在凱基的支持陪伴下，健康成長茁壯，開創自己美好的人生。