 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

凱基慈善基金會擴大補助弱勢學生

凱基證券
Tag
凱基證券凱基慈善基金會弱勢

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生教育，「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第十年，總計投入近 5,000 萬元，累計提供 2,000 多名弱勢學生獎助學金，使其安心就學。今年因新冠肺炎疫情衝擊更多家庭，凱基慈善基金會 110 學年度再增加補助金額，並延伸協助國中階段學生，在新北市、桃園市、屏東縣、雲林縣、南投縣等地區共計協助約 400 名弱勢學生，讓他們不因環境、疫情衝擊或家庭經濟弱勢而影響學業。

凱基慈善基金會連續十年扶助弱勢學生安心就學，新冠肺炎疫情更使弱勢家庭經濟雪上加霜，對於助學金與急難救助需求更為殷切。新北市的小晏兄弟，家中身為經濟支柱的父親年初突然休克不幸往生，向親友借貸處理完後事，擔任安親班時薪制老師的媽媽又因疫情警戒停課，而被迫放無薪假，一家生計無以為繼。凱基慈善基金會先提供急難救助，讓小晏母子三人在疫情警戒期間維持基本生活，開學後再繼續以助學金協助，讓孩子能安心持續就學。

屏東的小儀父親年屆 70 歲，身患多項慢性疾病無法工作，媽媽是外籍配偶，一家人以低收補助度日。雖然家庭功能無法提供其完善的學習資源，小儀自小仍刻苦勤學，國小以縣長獎優異成績畢業，但升上國中後學習教育上花費日益增加，讓關心他的師長很擔心，凱基慈善基金會提供助學金，讓小儀能夠無憂求學，豐厚羽翼，開創有希望的未來。

另外雲林的小盈，父親在今年初驟逝，由媽媽獨力扶養兩名學齡幼童。小盈是學校國術隊成員，父親在世時就非常支持女兒，讓小盈在校外也精進練習，小盈雖然纖瘦，但卻爆發力十足，代表學校參加縣長盃體育競賽國術組，拿下個人高年級組亞軍的優異成績。凱基慈善基金會除助學金外，更提供額外的才藝補助，讓小盈能朝專長繼續邁進，延續父親對女兒的愛，為自己與學校爭光。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，教育是弱勢孩子翻轉人生的希望，凱基慈善基金會十年來持續協助弱勢學生就學，今年照顧對象還從國小延伸至國中階段，就是為了讓孩子鞏固基本學力，打好基礎，並減輕弱勢家庭的經濟負擔；期望所有孩子都能不被家庭經濟困頓限制，能夠在學校安心學習，在凱基的支持陪伴下，健康成長茁壯，開創自己美好的人生。

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow