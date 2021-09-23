Salesforce上修全年財測 早盤股價漲逾5%

企業軟體 Salesforce(CRM-US) 周四（23 日）上調全年營收預測，主因受惠疫情使工作型態轉為公司與住家辦公的混和模式，加速雲端軟體需求，消息激勵該公司股價早盤勁揚 5.04%，每股暫報 272.25 美元。

Salesforce 預估，2022 會計年度全年營收將介於 262.5 億美元至 263.5 億美元之間，高於先前預估的 262 億美元至 263 億美元區間。

此外，Salesforce 也預測 2023 會計年度全年營收將介在 316.5 億美元至 318 億美元之間，高於 Refinitiv 調查分析師預估的 314.7 億美元。

在過去一年內，Salesforce 收入不斷成長，自動化與人工智慧的崛起將讓成長態勢繼續下去。

Salesforce 去年砸下 277 億美元收購商用通訊軟體 Slack，寫下軟體業第二大的收購案，此舉也有益於對抗其他對手如甲骨文 (ORCL-US)、微軟 (MSFT-US)、德國軟體公司 SAP 的競爭。

隨著企業逐漸走出疫情陰霾回歸正軌，先前耽擱的計畫與項目也重新啟動，科技軟體方面的支出正穩步上升，為 Salesforce 雲端產品業務銷售增添動能。

Salesforce 曾在 8 月財報會議上告訴分析師，Slack 的收購案恐怕會對公司調整後營業利益率造成負面影響，不過該公司最新公布的 2023 年調整後營業利益率上修約 20%，高於 StreetAccount 調查分析師普遍共識的 19.2%。

Stifel 分析師在給客戶的一份報告中寫道：「我們認為在 Salesforce 買下 Slack 並實現 20% 的營收成長背景下，Salesforce 給出的新財測應該會受到投資人認可。」Stifel 給予 Salesforce 股票買入（Buy）評等。