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港股SPAC機制有譜 港交所正式向市場諮詢

鉅亨網編輯江泰傑
港股SPAC機制有譜 港交所正式向市場諮詢(圖片:AFP)
港股SPAC機制有譜 港交所正式向市場諮詢(圖片:AFP)
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港交所SPAC美國英國新加坡美元

周五 (24 日) 外媒報導指出，港交所 (388-HK) 就 SPAC(特殊目的收購公司)向市場諮詢，諮詢期截至 10 月 31 日。這是繼 9 月 2 日新加坡證券交易所推出 SPAC 上市機制後，近期亞洲第二個主要金融市場引進 SPAC 機制。

消息人士指出，相較於美股和新交所的 SPAC 機制，港交所設置嚴格的發行人與投資人條件，而且上市募集資金規模要求高，被併購的企業需要符合港交所主機板上市條件等，在提升港股市場包容度的同時，也可以有效防範風險。相信在正式推出後有機會吸引一批中國企業選擇港股 SPAC 上市。

SPAC 是一種空殼公司，上市籌集資金的目的是為了上市後一段預設期限內收購「目標公司」(SPAC 併購交易)。SPAC 上市具有上市週期短、成本低、確定性相對較強和風險可控性強等優點。

去年以來，美股 SPAC 上市模式火熱，促使多個地區引進 SPAC 上市機制。但是這次港交所設置的 SPAC 上市框架，較美國、英國、新加坡等地更加嚴格。

具體來看，港交所 SPAC 上市募資規模至少為 10 億港元以上，折合約 1.28 億美元；美股和新交所等以「市值」作為要求。港股 SPAC 上市的籌集資金要求相比其他地方的市值要求高出很多，因為市值只是公司的發行股份依市場價格計算出來的股票總價值，而募集資金則是真金白銀所募得的資金。
 

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