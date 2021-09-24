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璞園ＸPanasonic 台日職人跨界合作 「璞園袖里春」人文質感居

鉅亨網工商記者張藝懷
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璞園Panasonic天母

橫跨建設、代銷、營造、運動、餐飲等多元事業的豪宅推手璞園建築團隊，近期於北市榮華特區推出預售案「璞園袖里春」，開案不久即獲得市場熱好評，除了建設公司本身深耕在地累積出的良好品牌口碑外，此次特別與日本知名企業 Panasonic 攜手合作，在住家打造許多貼心實用的建材配備，包括從玄關對講機、廚具到衛浴的全自動馬桶、鏡櫃、暖風機，皆採用 Panasonic 所研發進口的新商品，提升住戶整體的居住品質與舒適度。

璞園團團隊董事長李忠恕(左)與Panasonic總經理真下宗治(右)。(圖:業者提供)
璞園團團隊董事長李忠恕 (左) 與 Panasonic 總經理真下宗治(右)。(圖: 業者提供)

一向給人做事務實、低調不張揚的璞園建築團隊，數十年來，以高品質、精緻、美學住宅著稱，品牌已在眾多購屋客心中建立口碑，李忠恕董事長 25 年來帶領著公司同仁，堅持把客戶的家當自己家，不能忘記初心。所以璞園特別重視售後服務，每一個客戶的售服意見，李忠恕都會親自閱讀，並要求同仁做到好。

李忠恕董事長談到，三年前 Panasonic 建築設備營業本部總經理真下宗治帶他參觀日本 Panasonic 工廠參訪時，看到 Panasonic 企業秉持著以「人」為本的精神，與璞園蓋好房、重視居住品質的經營理念非常契合，同時兩家企業都非常的重視「使用者體驗」這件事情，希望打造的產品能讓客戶信賴與安心。

璞園過往在天母、石牌一代有相當多建案，「璞園很懂天母，這裡的人也很懂璞園。」李忠恕知道，在這一帶推案，作品更必須讓很在乎質感的區域客層認同。一向認真的他說道，取得「璞園袖里春」的基地時，當時的第一個想法，就是在相同理念的夥伴中，「希望能有更好的合作對象。」而「以人為本」的 Panasonic 就是首選，彼此就從這個建案加深了跨界合作的契機。

Panasonic 建築設備營業本部總經理真下宗治表示，在以前便有聽聞，璞園在台灣的建築業界是以品質聞名，並且在接觸璞園後，對璞園實事求是的精神留下深刻印象。Panasonic 自創業以來，堅持以「人」為本，時時刻刻都以開發、生產高品質商品，以提供人們更好的生活為志業。從企業史來看，公司 2018 年在日本已經邁向第 100 周年，住宅關係企業 PanaHome 也已經超過 60 年歷史，長年的經營之下也為人們創造更好的生活做出貢獻。在這當中，也一直思考著一個問題，若有機會與誠信真摯的璞園團隊合作，是不是也可以在台灣創造出很棒的住宅呢？而與李董事長提出這個構想時，也獲得了正面的回應。

真下宗治進一步談到，「璞園袖里春」位居各國文化交織的天母，附近很有日本街道巷弄的氛圍，而室內空間讓人有一種很放鬆的感覺，客廳、廚房、浴廁所有的空間規劃都讓人覺得很舒服，他能從這個房子感覺到璞園團隊和建築師的用心，也希望璞園的住戶住進來以後，也能感受到 Panasonic 的商品所帶來在生活上更輕鬆便利、以及更療癒的加乘效果。

「最近各個國家的新冠肺炎狀況都變得更嚴重，今後更有可能變為一種新的常態現象。」真下宗治提到，Panasonic 推出以 NanoeＸ奈米水離子為基礎的全系列空調及空質 (IAQ) 商品，這也是公司的企業理念，以事業來對社會做出貢獻之具體作為，期待在不久的將來，以「人」為本，能提供住戶更好生活的 Panasonic，能與「誠心、品質」掛帥的璞園建築可以再次展現更多元的合作。

「璞園袖里春」的室內規劃寬敞舒適，真下宗治感受到璞園的用心。(圖:業者提供)
「璞園袖里春」的室內規劃寬敞舒適，真下宗治感受到璞園的用心。(圖: 業者提供)

李忠恕董事長最後談道，日本職人「一生懸命」的做事態度，很值得台灣企業學習，一輩子就專注做好一件事情，而且要做到專精。也希望未來與 Panasonic 這樣相同理念的夥伴，有更深層的進一步合作。

「璞園袖里春」距離捷運明德站步行約 8 分鐘，近天母磺溪、石牌圖書館、SOGO 等，隱於城市的繁華與綠意中，基地方正、坐北朝南，採純住家、沒有店面，獨棟地上 13 層、地下 3 層，總戶數僅 21 戶，單層雙併設計，規劃非常的均質單純，推出 42、48 坪 3 房與 3+1 房產品，目前可銷售戶進入個位數，吸引重視居住品質的天母在地客前來買房。
 

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