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行情重回正軌

許豐祿分析師(永誠國際投顧)
行情重回正軌。(資料來源:shutterstock)
行情重回正軌。(資料來源:shutterstock)
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許豐祿永誠國際投顧台股

週五指數把恆大事件跌幅全面填補，九月指數將持續在 17000-18000 點整理，十月有機會指數在第三季財報出爐後展開攻擊，當下可先佈局股轉強的題材個股：

1. 電子紙以及電子標籤

元太 8069 最受惠，股價剛剛站上季線可以持續觀注，同族群還有晶宏 3141 以及振曜 6143，採取拉回佈局策略。

2. 利基型記憶體

晶豪科 3006 本益比最低，利基型記憶體不跟現貨價連動，只有標準型記憶體才會，市場誤解又被外資誤導，股價高點回檔超過 4 成，第一季煩 2.3 元第二季 4.62 元第三季挑戰 7 元，第四季維持高檔在 6 元上下，全年挑戰 20 元，明年有新增產能，客戶預計明年營收成長 15-30% 不等，以此預估可能 2022 年 EPS 可能介於 20-25 元，目前本益比約 6 倍；同樣情況的還有華邦電 2344 也是如此，可以一併觀察。

3. 物聯網網通晶片

亞信 3169 低檔整理完成，聯發科發展 AIOT 的重要轉投資公司，同類型還有 8040 九暘，股價都在季線之下整理已久，兩者營收今年以來都是逐月創新高，都可以持續關注低檔佈局。

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