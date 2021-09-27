操盤手看台股：多方表態的兩種模式 分別對應兩族群

隨著投資人對恒大違約風險的擔憂情緒有所緩解，加上美 FED 後續動作的時程符合市場預期，台股經歷 9/22 日大跌後，後續兩日如預期反攻，指數回到 17200 點之上。以週 K 線來看，指數於上週收出長下影線，顯示多方力守，目前上檔有壓、下檔有撐的格局持續；整體來看，大盤 9 月至今的區間落在 8 月的月 K 線高低點 17643~16248 之間，震盪幅度更小，行情更為壓縮。

近日談到由於量能有限，5 日均量已經不到 3000 億元，盤面進入存量博弈，自然不易百花齊放；當前不僅強勢族群不易連續大漲，並且同一族群的漲勢也是強弱有別。

例如伺服器供應鏈近期隨著缺料狀況緩解，營運逐漸加溫，9/23 日股價全面轉強後，9/24 日即出現多空分歧的現象，僅有射頻晶片的宏觀、伺服器 PCB 的博智、伺服器散熱片的一詮、伺服器不斷電系統的旭準等持續攻高，而其餘個股普遍出現空方抵抗，獲利賣壓出籠，這是市場操作心態偏短的現象。當前的買盤對於追逐強勢股的連續紅棒存在戒心，反而對於點火整理結束剛轉強的個股存有一定興趣，故近日對於多方剛表態的股票要進一步關注。

能讓多方表態的原因有很多，常見的原因有二，一是事件驅動、二是價格驅動。前者是指由於一個新的事件出現，改變了市場原先預期，如一則新的利多讓某產品需求大增，相關供應鏈的預估獲利被上調，市場認同度隨之提升，進而引動更多資金流入，股價就在這些資金進駐下，出現多方表態的現象，通常以長紅 K 棒或是跳空上漲來呈現，近日歐盟宣布統一境內充電規格即是一例。

由於環保考量，日前歐盟宣布未來境內所有行動裝置的接頭將以 Type C 為統一規格；此舉不僅將減少電子廢棄物，並且能為消費者節省支出。消息一出，與 Type C 及 USB 4.0 相關的個股，由於後續營運可望受惠，股價普遍被激勵，如偉詮電、晶焱、宣德、通嘉等紛紛轉強表態，這就是事件驅動的案例。

後者是指由於價格已經修正了一定幅度，在相關公司營運維持一定獲利水準下，當股價拉回一定程度或是整理一段時間後，隨著價格變得便宜或籌碼變得安定了，也會有逢低買盤進場，進而讓股價出現多方表態，近日貨櫃航運的長榮、陽明、萬海即有這樣的意味。

過去 2 個多月來，貨櫃三雄的股價呈現箱型整理，由於未有出現大幅波動，故即便營收亮眼，但是並未公布自結獲利表現；當前隨著歐美持續回補庫存，運價可望維持高檔，目前已有部分買盤趁著整理多時後進場，押寶第 3 季財報效應，這就是價格驅動的案例。

操作上，暫先觀察 9 月中旬的高點能否越過且站穩。對於一個操盤手而言，之前提到多數的思考都要回歸操作，在探討一個議題或是一個現象之後，記得在問題的最後回到要買進？還是賣出？而若要買進，則要買什麼股票？這才能對於操作有實質助益，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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