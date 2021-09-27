 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

操盤手看台股：多方表態的兩種模式 分別對應兩族群

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股：多方表態的兩種模式 分別對應兩族群。(圖:shutterstock)
操盤手看台股：多方表態的兩種模式 分別對應兩族群。(圖:shutterstock)
Tag
蔡正華摩爾投顧台股

隨著投資人對恒大違約風險的擔憂情緒有所緩解，加上美 FED 後續動作的時程符合市場預期，台股經歷 9/22 日大跌後，後續兩日如預期反攻，指數回到 17200 點之上。以週 K 線來看，指數於上週收出長下影線，顯示多方力守，目前上檔有壓、下檔有撐的格局持續；整體來看，大盤 9 月至今的區間落在 8 月的月 K 線高低點 17643~16248 之間，震盪幅度更小，行情更為壓縮。

近日談到由於量能有限，5 日均量已經不到 3000 億元，盤面進入存量博弈，自然不易百花齊放；當前不僅強勢族群不易連續大漲，並且同一族群的漲勢也是強弱有別。

例如伺服器供應鏈近期隨著缺料狀況緩解，營運逐漸加溫，9/23 日股價全面轉強後，9/24 日即出現多空分歧的現象，僅有射頻晶片的宏觀、伺服器 PCB 的博智、伺服器散熱片的一詮、伺服器不斷電系統的旭準等持續攻高，而其餘個股普遍出現空方抵抗，獲利賣壓出籠，這是市場操作心態偏短的現象。當前的買盤對於追逐強勢股的連續紅棒存在戒心，反而對於點火整理結束剛轉強的個股存有一定興趣，故近日對於多方剛表態的股票要進一步關注。

能讓多方表態的原因有很多，常見的原因有二，一是事件驅動、二是價格驅動。前者是指由於一個新的事件出現，改變了市場原先預期，如一則新的利多讓某產品需求大增，相關供應鏈的預估獲利被上調，市場認同度隨之提升，進而引動更多資金流入，股價就在這些資金進駐下，出現多方表態的現象，通常以長紅 K 棒或是跳空上漲來呈現，近日歐盟宣布統一境內充電規格即是一例。

由於環保考量，日前歐盟宣布未來境內所有行動裝置的接頭將以 Type C 為統一規格；此舉不僅將減少電子廢棄物，並且能為消費者節省支出。消息一出，與 Type C 及 USB 4.0 相關的個股，由於後續營運可望受惠，股價普遍被激勵，如偉詮電、晶焱、宣德、通嘉等紛紛轉強表態，這就是事件驅動的案例。

後者是指由於價格已經修正了一定幅度，在相關公司營運維持一定獲利水準下，當股價拉回一定程度或是整理一段時間後，隨著價格變得便宜或籌碼變得安定了，也會有逢低買盤進場，進而讓股價出現多方表態，近日貨櫃航運的長榮、陽明、萬海即有這樣的意味。

過去 2 個多月來，貨櫃三雄的股價呈現箱型整理，由於未有出現大幅波動，故即便營收亮眼，但是並未公布自結獲利表現；當前隨著歐美持續回補庫存，運價可望維持高檔，目前已有部分買盤趁著整理多時後進場，押寶第 3 季財報效應，這就是價格驅動的案例。

操作上，暫先觀察 9 月中旬的高點能否越過且站穩。對於一個操盤手而言，之前提到多數的思考都要回歸操作，在探討一個議題或是一個現象之後，記得在問題的最後回到要買進？還是賣出？而若要買進，則要買什麼股票？這才能對於操作有實質助益，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）
https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）
https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：
https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：
https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
偉詮電2436
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞