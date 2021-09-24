恒大利空辨強弱！資金重回台股 半導體類股這幾擋將優先表態…

中秋連假期間，中國恒大地產債券無法償還利息，造成債務違約，市場謠言四起，擔心恒大將成為雷曼第二，市場信心潰散，道瓊指數單日一度大跌超過千點，實際上恒大違約的債券是以人民幣為主，以目前全球央行的外匯佔比來看，人民幣只佔 2％左右，美元佔比高達 62％，推估恒大債券佔全球金融商品比重不高，不可能像雷曼兄弟倒閉一樣，形成全球性的金融風暴。

很多投資朋友都非常認真研究股市，每天都看很多新聞，關心經濟數據走勢，投資股市卻還是四處碰壁，最主要的問題都是忽略了一個重要因素，股市是一個買賣市場，籌碼面才是決定短線漲跌的關鍵因素，當一檔股票該買的都買了，不該買的也買了，任何利多將無法激勵股價繼續向上漲，因為市場上已經找不到買家，反之亦然，所有該賣的都賣了，不該賣的也賣了的時候，再大的的利空，股價也不會往下跌，因為市場上已經找不到賣家了，股價很容易逆勢向上，因此根據這個原理，利空就是測試股價強、弱勢的最好時機，相對抗跌就是強勢股，值得投資朋友留意。

這次恒大利空事件，全球股市都出現爆量下跌卻迅速拉回的跡象，道瓊股價指數跌破半年線後迅速拉回，形成葛蘭碧八法中的『假跌破』，代表半年線有很強勁的支撐，美股四大指數中，表現最強的是費城半導體指數，跌破月線後，就立刻拉回準備再次挑戰歷史新高，短期內有機會持續向上創新高，在美股領軍下，全球股市都出現明顯的拉回，FED 聯準會持續印鈔，資金外溢效益，股市中、長期多方格局不變，後續震盪走高的機率較大。

中秋連假過後，台股週三開盤反應國際利空因素，恐慌性賣壓出籠，台股開盤大跌 438 點，隨著恒大支付 10 億美金利息費用後，加上美國 FED 利率會議表示，11 月才會視經濟狀況決定是否減債，市場利空出盡，全球股市逐漸回穩，帶動台股收復 17200 點整數關卡，經歷了疫情、減債、恒大違約等利空測試後，量能逐漸回穩，融資餘額維持 2600 億左右，8 月證券劃撥餘額再創新高，表示台股人氣不墜，只待行情回穩，資金將重回市場，帶動台股再次挑戰歷史新高。

本週台股帶量跌破 17000 點整數關卡之後，低接買盤帶動指數穩定向上，量能持續增溫，散戶信心回籠，台股將震盪挑戰歷史新高，最佳買點即將錯過，選股方面，美股與台股連動性高，美股費城半導體指數即將再創歷史新高，台股相關半導體產業將同步受惠，投資可選擇半導體類股，類股族群包含矽晶圓、晶圓代工、封測與 IC 設計族群，這波下跌是測試個股強弱的絕佳時機，利空不跌股價維持相對強勢，很有可能就是下一波的強勢類股族群，這波表現相對抗跌的半導體族群有矽晶圓的合晶 (6182-TW)；晶圓代工的聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)、茂矽(2342-TW)；封測族群的欣銓(3264-TW)、菱生(2369-TW)、精測(6510-TW)、博磊(3581-TW)；IC 設計的有聯發科(2454-TW)、晶豪科(3006-TW)、偉詮電(2436-TW)、聯陽(3014-TW)、智原(3035-TW)、晶宏(3141-TW)、鈺創(5351-TW)、創惟(6104-TW) 通嘉(3588-TW)、茂達(6138-TW)。

投資股票除了要看技術面之外，基本面也不可偏廢，從上述眾多技術面表現相對強勢的類股族群中，再從基本面篩選，選擇符合營收持續成長，毛利率、營益率、稅後淨利率呈現三率三升，且每股盈餘持續向上墊高，兼具題材與未來性的股票有晶圓代工的聯電 (2303-TW)，IC 設計的鈺創(5351-TW）、晶宏(3141-TW) 創惟(6104-TW)，喜歡穩健操作的投資朋友可以選擇聯電(2303-TW)，聯電在 65 元有明顯的支撐，可以拉回沒跌破 65 元考慮進場操作；蘋果新的 Ipad mini 採用 Type C 插座後，大方向趨勢已經可以確認，相關類股族群創惟(6104-TW)、鈺創(5351-TW)，都值得關注，創惟本週突破 150 元關卡後，短期內有機會持續向上，鈺創站穩 45 元整數關卡後，短期內如果能突破前波高點 48 元，就有機會再次挑戰歷史新高；新冠肺炎以來，北美各大零售商為降低與客戶的接觸，紛紛擴大導入電子貨架標籤（ESL），晶宏（3141）在電子貨架標籤市場中市佔率高達 75％，投信持續買超，短股價短期內有機會突破 175 元整數關卡，再次挑戰歷史新高，喜歡操作短線的投資朋友可以留意晶宏！

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