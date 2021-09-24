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美吾華旗下懷特開發新冠治療方案 規劃申請美國FDA臨床試驗

鉅亨網記者沈筱禎 台北
左至右為懷特總經理李伊伶、安克生醫總經理李伊俐、美吾華總經理賴育儒。(圖:美吾華集團提供)
左至右為懷特總經理李伊伶、安克生醫總經理李伊俐、美吾華總經理賴育儒。(圖:美吾華集團提供)
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懷特健保新冠肺炎美吾華

美吾華 (1731-TW) 集團今 (24) 日召開法說，旗下新藥公司懷特 (4108-TW) 開發的懷特血寶除了自今年納入健保並帶動銷量增加外，也擴大適應症治療新冠肺炎患者，已規劃向美國 FDA 申請緊急人體臨床試驗。

懷特血寶是全球首個癌因性疲憊症的處方藥，已導入全台逾 70 家醫療院所，包括長庚、三總、中榮等 16 家醫學中心，該藥品今年 3 月開始獲准納入健保給付，帶動今年前 8 月業績年增超過 1 倍。

總經理李伊伶看好，國內仍有 92% 病患罹癌期間，有癌因性疲憊症問題，隨著藥品被納入健保給付，將持續帶動自費市場業績成長。

懷特血寶除了治療癌因性疲憊症外，適應症也擴大至新冠肺炎與癌症合併療法，其中，新冠肺炎方面，人體免疫機制在正常情況下，可藉由引發適當的發炎反應，清除受病毒感染的受損細胞，不過病毒突破免疫系統、大量複製、破壞免疫調節機制，會導致過度的發炎反應，引發細胞激素風暴，胞激素風暴也成為新冠肺炎最致命的原因。

李伊伶表示，由於新冠肺炎患者會因細胞激素風暴而致死，臨床觀察發現懷特血寶有助調節免疫平衡，可視為免疫調節劑，新冠病患可避免惡化至重症或引發細胞激素風暴。

癌症合併療法部分，李伊伶指出，懷特血寶是免疫調節劑，從基礎研究與動物實驗已證明，可強化抑制癌細胞增生及轉移，並強化合併治療的效益，目前針對乳癌合併化療臨床在國內 4 家醫學中心執行。

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