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【安聯投信】利空和緩 電子傳產撐腰 台股跌深反彈

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安聯投信投資理財

24 日台股在電子傳產領頭帶動下，延續近日反彈走勢，並進一步站上半年線，終場以上漲 181.97 點， 收在 17260.19 點，成交量 2773.75 億元。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，原本受到中國大型地產商債務危機影響的全球股市，由於該地產商開始逐案償付，加上其市占率其實不如外界想像的大，所以事件影響性目前來看應為短期，衝擊可望逐漸緩和。

安聯投信台股團隊表示，除了國際事件的影響外，市場一直很關心美國聯準會下一步利率政策走向，也可望隨著市場反覆消化訊息，以及預期釋出明確貨幣政策方向時程表逐漸明朗下，市場信心也開始回溫。

再從資金面來看，安聯投信台股團隊表示，資金面也從過去一個多月的偏重電子、或傳產等特定族群的蹺蹺板格局，逐漸回到目前電子、傳產同時間都各自有表現的健康格局，不再是單一交易日偏向特定族群的不健康狀況。

安聯投信台股團隊表示，以 24 日台股盤面為例，不只是電子股受盤面資金所青睞，就連塑化、航運等也開始回溫，顯示市場資金開始較為均衡，此現象有利資金面。

根據證交所統計，外資等三大法人同步加碼台股，合計買超近百億元，這也讓中秋節後連續三個交易日的累積賣超金額，從賣超逾 400 億元、收斂至不到 305 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回到投資主軸，我們認為投資應聚焦 2022 年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

【安聯投信　獨立經營管理】| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。

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