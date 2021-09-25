〈貴金屬盤後〉中國打擊加密貨幣、恒大危機蔓延 黃金自一週低點反彈

週五 (24 日) 交易，黃金期貨價格自前一日近一週低谷反彈上升，時值投資者持續消化 Fed 的貨幣政策計畫、中國打擊加密貨幣，以及中國房產巨頭恒大違約事件的發展。

中國週五重申對加密貨幣的打擊，人行表示，虛擬貨幣與法定貨幣不具有相同的法律地位。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，「一旦確認中國將連根拔起加密貨幣時，黃金價格將向上突破 1840 美元的阻力位。這需要看中國是否會頒布更明確的加密貨幣禁令。」

「按歷史軌跡來看，在任何重大價格暴跌 (無論任何新聞) 之後，加密貨幣都會大幅上漲，所以現在對加密貨幣持觀望態度。」Karnani 說。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，中國房產巨頭恒大違約的影響可能蔓延至中國以外，因為媒體報導美國恒大投資者尚未收到利息，所以黃金也在此找到支撐力。

「看起來中國不會拯救恒大，但會試圖遏制任何系統性風險，這應該會導致一些避險資金流向黃金。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.90 美元或 0.1%，收每盎司 1751.70 美元。

週四黃金下跌 1.6%，創 9 月 16 日以來單日最大下跌金額和幅度，也是 8 月 10 日以來的最低收盤價。

黃金週五收盤價僅較上週五收盤 (1751.40 美元) 高出幾美分。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「黃金仍傾向下行，因為 Fed 的貨幣政策聲明和主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三的評論已被市場消化。Fed 今年年底可能開始削減購債，利率最有可能在 2022 年開始收緊。」

Fed 週三示意將「盡快」削減購債規模，並在明年底之前升息，倘若投資者轉向孳息資產，這點可能會削弱投資者對黃金的興趣。

Wright 也認為，因為中國恒大未能支付利息，且中美經濟均恐受恒大危機影響，美股週五出現「避險」情緒，對黃金形成支撐。

「目前市場正在衡量該事件的間接風險，所以黃金出現小型的避險胃口，但我相信這會很短暫。」Wright 說。

展望未來，分析師表示，在缺乏近期催化劑的情況下，黃金可能更容易受美元走勢和風險偏好的影響。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告寫道：「展望未來，投資者應該明白，除非美元指數發生任何值得注意的事情，否則黃金價格可能更容易受投資者風險偏好的影響。」

ICE 美元指數週五下降 0.2%，但本週上升 0.1%。

12 月交割的白銀期貨價格也下跌 25 美分或 1.1%，收每盎司近 22.425 美元，本週白銀上漲 0.4%。

美國公債殖利率走強，抑制了黃金的上漲。10 年期公債殖利率週五上升至 1.46%，削弱了不孳息的黃金買盤興趣。

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