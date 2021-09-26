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兩不確定趨緩+Q4消費旺季 台股尋求季線支撐

鉅亨網記者郭幸宜 台北
台股暫回半年線後，接下來將尋求季線支。(鉅亨網資料照)
台股暫回半年線後，接下來將尋求季線支。(鉅亨網資料照)
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季線恒大聯準會縮表消費

恒大風暴緩解、聯準會利率會議符合市場預期等不確定性趨緩後，台股隨美股反彈重新站回半年線，預計在第 4 季消費旺季加持下，有助於台股多頭重掌兵符，下周目標將尋求季線支撐。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，統計近 10 年來台股在中秋節後上漲機率高，加上第 4 季是傳統出口旺季，預期在企業獲利維持上修循環、經濟基本面持續看升、全球景氣明顯回暖等多方優勢支持下，有利台股走升。

葉獻文表示，台灣上市櫃企業主要以外銷型企業居多，整體營運動能與全球經濟景氣具有高度連動，因此當外部景氣回溫，將有利台股盈餘上修，提高投資吸引力。

根據統計，台股今年的預估本益比為 13.7 倍，進入 2022 年本益比為 14.1 倍，除了相較於其他亞洲國家目前的 20 倍本益比具有投資吸引力，也低於台股 5 年的本益比均值 16.1 倍。

至於市場傳出半導體廠的砍單訊息，保德信投信認為，全球晶圓供應量仍相當吃緊，不論晶圓製造或 IC 設計都處於上下游暢旺的狀態，目前廠商僅調整無法供應的長料訂單，短料仍然供不應求，整體庫存天數仍相較平均來的低，因此目前的備貨調整對於整體半導體產業來說，可視為健康發展。

安聯投信指出，原本受到中國大型地產商債務危機影響的全球股市，但在恒大開始逐案償付後，加上其市占率其實不如外界想像的大，預期事件影響性目前來看應為短期，衝擊可望逐漸緩和。

安聯投信表示，除了國際事件的影響外，市場一直很關心美國聯準會下一步利率政策走向，也可望隨著市場反覆消化訊息，以及預期釋出明確貨幣政策方向時程表逐漸明朗下，市場信心也開始回溫。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，因歐美經濟解封與疫苗施打率逐步提升，預估疫情影響將逐漸趨緩，但市場仍面臨缺料與缺櫃造成生產不順與訂單波動度增加。

富蘭克林華美投信分析，大盤走勢短期區間整理為主，但台灣經濟成長率表現仍優於預期，但部分產業高點已落在今年第 2 季，下半年產品消費需求轉弱，疫後服務需求逐漸轉強，建議布局科技股為主，傳產、金融類股為輔，看好如半導體、IC 設計、載板、高速運算、航運等產業。

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