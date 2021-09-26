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微軟攜和碩攻5G O-RAN商機、8月景氣燈號 本周大事預告

鉅亨網記者劉韋廷 台北
微軟攜和碩攻5G O-RAN商機、8月景氣燈號，本周大事預告。(鉅亨網資料照)
微軟攜和碩攻5G O-RAN商機、8月景氣燈號，本周大事預告。(鉅亨網資料照)
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本周大事微軟和碩oRAN景氣燈號工業生產指數

瞄準 5G O-RAN 商機，微軟周一 (27 日) 將宣布與和碩、伸波通訊共同合作，強化台灣 5G O-RAN、基礎建設布局，國發會、經濟部同日也將分別公布 8 月景氣燈號、工業製造業生產指數，市場預期，由於國內疫情、去年基期較高等因素，8 月景氣燈號恐轉亮黃紅燈，終結連六亮紅燈；以下是本周大事預告：

微軟攜手和碩攻國產 5G O-RAN、衛星通訊商機

台灣微軟將在周一 (27 日) 與和碩、伸波通訊共同宣布台灣製造的 5G O-RAN 與企業衛星通訊計畫，預期透過通訊為第一線救災與緊急應變提供創新的通訊服務，強化公部門的數位韌性。

據了解，活動除台灣微軟總經理孫基康、和碩董事長童子賢都將出席外，包含國發會主委龔明鑫、美國在台協會 (AIT) 經濟組組長安恬 (Dannielle Andrews) 也將出席。

考量高基期、疫情變化 8 月景氣燈號恐轉亮黃紅燈

國發會周一 (27 日) 將公布 8 月景氣對策信號分數，雖然 7 月景氣對策信號連六亮出紅燈，顯示國內整體景氣仍維持高檔，但考量高基期、疫情變化，8 月景氣燈號恐轉亮黃紅燈。

國發會表示，從 7 月領先、同時指標觀察，持續反映短期內需服務業受疫情干擾，不過領先指標跌幅較上個月收斂，也凸顯整體產業仍熱絡，下半年雖然有高基期效應，但外銷出口仍維持高檔，有利經濟景氣續強。

製造業生產指數估連十九紅 關注零售、餐飲營業額

經濟部統計處周一 (27) 日將公布 8 月工業生產指數，受惠全球經濟穩定復甦、終端需求擴增，加上下半年各品牌科技新品接續上市，預期各主業類別仍將保持成長，8 月製造業生產指數可望連十九紅，年增幅估落在 12.4% 至 14.6%。

此外，經濟部統計處同日也將公布批發、零售、餐飲營業額，估批發業營業額將可望保持成長，呈現連十紅，年增幅將落在 14.5-17.5%，零售、餐飲業營業額雖有回溫，但在高基期效應下，預期仍將低於去年同期，年減幅估分別落在 6-9%、31-34%。

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