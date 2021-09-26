速覽二次融資協議 clr.fund：與 Gitcoin 有何不同？

clr.fund 是一個將匹配資金有效分配給以太坊生態系統公共產品的二次融資協議，結合了二次方融資、zk-SNARKs、最小化反共謀基礎設施（MACI）以及防 Sybil 攻擊，致力於爲公共產品提供更加民主化且更多的資金支持。

撰文：Karen

空投效應使 Gitcoin 捐贈蔓延至下沉用戶，而另一邊，xDai 上的二次方融資協議 clr.fund 也開始逐漸獲得關注和重視。

clr.fund 從去年下半年至今已完成 9 輪（第 0 輪至第 8 輪）融資，最近一輪的匹配池資金達到了 1.2 萬美元，511 個用戶貢獻了價值 6300 美元的資金。雖匹配池和用戶貢獻資金遠低於 Gitcoin，但 clr.fund 因爲具備抗 Sybil 攻擊、抗賄賂和勾結的優勢，融資成果也在逐步顯現。

clr.fund 是什麼？

clr.fund 是一個將匹配資金有效分配給以太坊生態系統公共產品的二次融資協議，而不依賴於中心化實體，結合了二次方融資、zk-SNARKs、最小化反共謀基礎設施（MACI）、防 Sybil 攻擊等機制或特性，致力於爲以太坊生態系統公共產品提供更加民主化且更多的資金支持，具有無需許可、準確性、抗審查、隱私保護和抗脅迫等特性。

與 Gitcoin 類似，clr.fund 也會舉行一系列資助活動，任何人都可以將有益於以太坊生態系統的公共產品項目添加爲受助者，爲匹配池貢獻資金，以及爲受助者捐贈資金。不過，受助公共產品獲得的資金僅能用來進行產品開發。

根據 xDai 文檔頁面收錄的關於對 clr.fund 主要貢獻者 Auryn Macmillan 的採訪，clr.fund 更像是一個社區，而不是一個團隊，任何人都可以對該項目作出貢獻。clr.fund 獲得過由推動以太坊基礎設施發展的 Moloch DAO 以及 Gitcoin Grant 的撥款資助。

clr.fund 的運行機制

clr.fund 協議使用約束自由主義激進主義算法（簡稱 CLR，也成二次方融資），來促進以太坊社區成員對公共產品的捐贈活動。

二次方融資由 Vitalik Buterin 於 2018 年提出，是一種在考量捐贈人數以及金額因素後提出的一種針對公共物品衆籌匹配的機制，不僅能使得小額捐贈更好地匹配，也能讓募資和捐贈決策更加民主和高效。簡單來說，受助項目收到的金額爲「單筆捐款額的平方根之和的平方」。

關於運作機制，clr.fund 有一個匹配資金池，個人或組織可以爲匹配池貢獻資金，在開啓的每一輪捐贈活動中，用戶可以根據其偏好對其感興趣的項目捐贈資金，同時幫助受助項目獲得部分匹配池資金。

也因此，從合約層面來看，clr.fund 智能合約的主要組件爲工廠合約（factory contract），能爲每一輪捐贈部署一個新合約。所有匹配資金都會發送到工廠合約，而用戶貢獻資金則發送到該輪捐助活動合約。

具體來說，clr.fund 工廠合約主要有以下四種角色：

Owner：剛開始爲部署者，有權設置協調器地址，還能夠將匹配資金轉移到當前輪捐贈活動合約，以及設置捐贈開放時長等；

協調員（Coordinator）：負責對捐贈運行 zk-SNARK 計算，從而計算出每個受助公共產品應收到的匹配資金的相對百分比；

貢獻者（Contributor）：貢獻代幣（WXDAI）給本輪資助活動的地址；

受助者：受助公共產品。

clr.fund 有何特性，與 Gitcoin 有何不同？

clr.fund 在項目推出之時就重點關注防止 Sybil 攻擊、賄賂和勾結。

爲了防止空投預期破壞捐贈初衷和消除一個貢獻者使用多個地址的情況，clr.fund 使用 BrightID 身份系統防止 Sybil 攻擊和確保每個賬戶的唯一性。

在這方面，Gitcoin 也在不斷優化，有一個用來緩解 Sybil 攻擊的信任驗證機制，在計算未經驗證的用戶時會從捐贈金額的 50% 計算，然後用戶在經過 Proof of Humanity、BrightID、Idena、POAP、ENS、SMS、Google、Twitter 或 Facebook 等驗證後系統會增加用戶的捐贈影響力，最高爲 150%。

Gitcoin 信任驗證機制

另外，在 clr.fund 中，由於社區成員無法訪問投票信息，並且無法解密，因此很少存在賄賂情況。

在抗共謀和勾結方面，clr.fund 使用由最小化反共謀基礎設施（MACI）結合的零知識證明 ZK-SNARKs （一種簡明非交互式零知識證明）來保護個人貢獻的私密性，並限制賄賂情況。這也是 clr.fund 和 Gitcoin 當前存在的主要不同點。

參考閱讀：《空投預期破壞 Gitcoin 捐贈初衷？Vitalik Buterin 介紹不支持空投追溯的解決方案 MACI》

此外，clr.fund 還利用去中心化仲裁機 Kleros Curate 列表來管理和篩選有資格通過二次資助獲得捐贈的公共產品。申請成爲 clr.fund 上的受助公共產品需要提交審覈，還需要支付 20 枚 XDAI 押金，審覈過程大概爲三天。

小結

相比於傳統融資機制而言，二次方融資作爲與社區共同資助公共產品的一種方式，不僅能夠更好地匹配用戶捐贈的資金，也能在很大程度上消除了中心化組織或委員會角色的存在，再加上 clr.fund 針對 Sybil 攻擊、賄賂和勾結等現象採取驗證機制以及實施反共謀基礎設施（MACI）等措施，或將得到廣泛運用。

不過，與此同時，在 clr.fund 中還可能會存在一種賄賂情況，即，能夠賄賂協調員，也因此，clr.fund 協調員必須是社區非常信任的。clr.fund 也說過，當前需要多個受信任方是該項目設計的最大限制，Owner 很可能會被 DAO 或其他一些決策機制所取代，以減輕對該角色的信任問題。

參考鏈接：

https://github.com/clrfund/monorepo

https://www.xdaichain.com/about-xdai/project-spotlights/clr-fund

https://clr.fund/#/about