美英升息可能性增強 持續注意恆大集團相關訊息

美國股市下調，ECB 決定減緩 PEPP 購債但是否定縮小寬鬆政策

上週，在中國恆大集團違約的擔心不斷升溫之際，備受矚目的 FOMC 的經濟政策雖然與市場預測一樣維持現狀，但是，其內容除了表明在年內有可能會收緊寬鬆政策以外，也有可能在 2022 年開始加息。

受此影響，美國公債殖利率上漲，外匯市場中美元走強。股市也因中國恆大集團違約的擔心降低，走勢也比較堅挺。

英國央行（BOE）的經濟政策委員會雖然也表明經濟政策會維持現狀，但是，因為投票給減少購買資產計劃的委員增加，所以市場預測收緊寬鬆政策以及加息的可能性加強，受到阻力下挫的英鎊也開始出現反彈。

雖然有可能收緊寬鬆政策並提高利率的央行在逐步增加，但是依然有許多央行離收緊寬鬆政策還有很長的路要走，所以有可能會意識到溫度差異。

參考數據

FOMC 成員關於利率展望與上次相比時的變化。點線是上次（2021 年 6 月）時展望。

關注 2022 年底部分可以看出，在上次會議時預測 2022 年中不會加息的成員中有數名成員變為加息。

另外，在 2023 年底的利率預期整體也出現了上調。

資料來源：FRB 官網

【美元指數、S&P500(CFD)、美國公債殖利率 (10 年、2 年)、原油(CFD) 黃金 (CFD) 的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】



最近反轉為上升趨勢。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



整體上與過去 5 週相比在上升。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

持續關注中國恆大集團相關報道以及美國 ISM 經濟指數等

這週，關於中國恆大集團有可能出現違約的報道應該會持續成為市場焦點。據報道，子公司以停止了一部分業務，而另一筆利息支付也將會在 29 日到期，市場有可能會因最新報道所左右而出現神經質。

經濟指標中美國的耐用商品訂單與 ISM 製造業經濟指數將會成為焦點。如果數據繼續強勁的話，將進一步推動加息預期，支撐美元上漲。

參考數據

【ISM 經濟指數的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，除了日圓全面走弱以外，英鎊也比較疲軟，而加元與瑞郎走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，美元逐漸上漲，整體的強弱開始收縮，處於強弱不太明確的狀態。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國的股指 CFD 雖然前期持續受到阻力下挫，但是後期開始反彈。

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 也是在前期受到阻力下挫，隨後開始反彈。

亞洲、大洋洲市場

上週亞洲、大洋洲的股指 CFD 也是在前期下調後開始反彈。但是，香港的的股指 CFD 在週末受挫。

主要金融產品的相關性分析

上週的主要美元直盤貨幣對的相關性，與平常相比，數值稍微減弱，可以看出現在的市場不是以美元為中心。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

美元 / 日圓與日圓交叉盤的相關性中，除了 ZARJPY 以外都有較高的相關性，可以看出日圓的強弱非常明確。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，與美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性較高。另外，與美元直盤的相關性中，與 GBP/USD、AUD/USD 的相關性較高，而與 EURUSD 的相關性較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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