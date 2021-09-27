〈金管會備詢〉配合央行第三度打炒房 相關管制納入新金檢

中央銀行祭出第三波打炒房，金管會主委黃天牧今 (27) 日表示，金管會跟央行一向都是攜手合作相關監理措施，所以針對央行新一波不動產信用管制措施，金管會將會請銀行配合並納入金檢。

黃天牧表示，去年金管會、央行就攜手合作對相關監理措施要求銀行配合，央行 9/23 再加碼，將選擇性信用管制措施新增全台六都加上新竹縣市等 8 個縣市的自然人，第 2 戶購屋貸款不得有寬限期；調降購地貸款最高成數為 6 成；原定的工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為 5 成，針對這些措施，金管會未來都將納入金檢重點。

黃天牧進一步表示，金管會不會再發新函令，也未必一定要啟動專案金檢，不過，就算是一般業務檢查都有包含與不動產相關的業務。

針對強化不動產風險管理，金管會在財委會業務報告中明確表示將祭出兩大措施：

第一，採行風險控管措施；本會業請承作建築貸款集中度偏高之銀行提出改善計畫，對於未能落實執行之銀行，將適時採行必 要監理措施；另銀行不動產貸款的資本計提與國際接軌，採用貸放比率法，以衡量不動產曝險。

第二，辦理購屋及建築貸款專案檢查，本會業於 110 年 3 月完成對 13 家金融機構之購屋及建築貸款專案檢查，瞭解有無落實風險管理機制及遵循中央銀行發布之不動產貸款審慎措施，並已於 5 月將主要缺失函請全體銀行及票券金融公司檢視有無類似缺失。