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中國限電是為了擊垮美元霸權？專家這樣解讀

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
中國限電是為了擊垮美元霸權? 專家這樣解讀。(圖:shutterstock)
中國限電是為了擊垮美元霸權? 專家這樣解讀。(圖:shutterstock)
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中國限電區域彙整 

能耗雙控，指的是既控制能源消耗強度，也同時控制能源消耗總量，為中國大陸為達成減碳目標而設立的國家級政策，今年八月『中華人民共和國國家發展和改革委員會』，發布 2021 上半年個區能耗雙控完成情況晴雨表，如下圖所示，所有省份中，超過半數以上沒達標 (橘色、紅色)，其中青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇最為嚴重，而山東、遼寧等達標省份也同步實行限電。

中國大動作限電可能原因彙整 

在金 9 銀 10 的生產大月，大陸為何要選擇在此時進行限電，綜合各方觀點，整理出三項可能原因如下，第一點為達成『雙控』政策目標，主要是受到今年初開始的，大宗商品漲價潮影響，相關企業趁勢不斷擴增產能，使能耗強度及總量不減反增；第二點煤炭價格不斷飆漲，電煤庫存告急，煤炭佔中國發電量的 50％以上，尤其在中國與澳洲關係越趨緊張的同時，使中國的煤炭供應變得更加嚴峻，面對煤炭價格不斷飆漲，中國的火力發電廠卻礙於法規，最多只能提高 10% 價格，因此便形成越發電盤越多錢的情形；關於第三點擊垮美元霸權，將在下一段單獨說明。

限電及減產有機會擊垮美元霸權嗎?

以我的觀點，限電與減產從來就不是為了打擊美元，上述的煤炭價格飆漲以及雙控政策目標，才是中國大陸限電的主要原因，理由是如果中國要減產到美國通膨爆發，中國內部經濟會先行崩潰，並且美國有太多工具及方法可控制通膨，最壞情形也只是提前升息。

以下是限電受惠與受害產業：

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