央行等十部門：關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知

中國人民銀行、中央網信辦等十部門聯合發佈防範虛擬貨幣炒作風險的通知，強調明確虛擬貨幣和相關業務活動本質屬性，建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制。

撰文：中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院等十部門

各省、自治區、直轄市人民政府，新疆生產建設兵團：

近期，虛擬貨幣交易炒作活動擡頭，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民羣衆財產安全。爲進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險，切實維護國家安全和社會穩定，依據《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國電信條例》《防範和處置非法集資條例》《期貨交易管理條例》《國務院關於清理整頓各類地方交易場所切實防範金融風險的決定》《國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見》等規定，現就有關事項通知如下：

明確虛擬貨幣和相關業務活動本質屬性

（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分佈式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作爲貨幣在市場上流通使用。

（二）虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作爲中央對手方買賣虛擬貨幣、爲虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

（三）境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍爲其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。

（四）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行爲無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制

（五）部門協同聯動。人民銀行會同中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局等部門建立工作協調機制，協同解決工作中的重大問題，督促指導各地區按統一部署開展工作。

（六）強化屬地落實。各省級人民政府對本行政區域內防範和處置虛擬貨幣交易炒作相關風險負總責，由地方金融監管部門牽頭，國務院金融管理部門分支機構以及網信、電信主管、公安、市場監管等部門參加，建立常態化工作機制，統籌調動資源，積極預防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關問題，維護經濟金融秩序和社會和諧穩定。

加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警

（七）全方位監測預警。各省級人民政府充分發揮地方監測預警機制作用，線上監測和線下排查相結合，提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率。人民銀行、中央網信辦等部門持續完善加密資產監測技術手段，實現虛擬貨幣「挖礦」、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份。金融管理部門指導金融機構和非銀行支付機構加強對涉虛擬貨幣交易資金的監測工作。

（八）建立信息共享和快速反應機制。在各省級人民政府領導下，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構、網信部門、公安機關等加強線上監控、線下摸排、資金監測的有效銜接，建立虛擬貨幣交易炒作信息共享和交叉驗證機制，以及預警信息傳遞、覈查、處置快速反應機制。

構建多維度、多層次的風險防範和處置體系

（九）金融機構和非銀行支付機構不得爲虛擬貨幣相關業務活動提供服務。金融機構和非銀行支付機構不得爲虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品範圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。

（十）加強對虛擬貨幣相關的互聯網信息內容和接入管理。互聯網企業不得爲虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告，併爲相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。網信和電信主管部門根據金融管理部門移送的問題線索及時依法關閉開展虛擬貨幣相關業務活動的網站、移動應用程序、小程序等互聯網應用。

（十一）加強對虛擬貨幣相關的市場主體登記和廣告管理。市場監管部門加強市場主體登記管理，企業、個體工商戶註冊名稱和經營範圍中不得含有「虛擬貨幣」「虛擬資產」「加密貨幣」「加密資產」等字樣或內容。市場監管部門會同金融管理部門依法加強對涉虛擬貨幣相關廣告的監管，及時查處相關違法廣告。

（十二）嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。發現虛擬貨幣相關非法金融活動問題線索後，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構等相關部門依法及時調查認定、妥善處置，並嚴肅追究有關法人、非法人組織和自然人的法律責任，涉及犯罪的，移送司法機關依法查處。

（十三）嚴厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動。公安部部署全國公安機關繼續深入開展「打擊洗錢犯罪專項行動」「打擊跨境賭博專項行動」「斷卡行動」，依法嚴厲打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、金融詐騙等犯罪活動，利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣爲噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。

（十四）加強行業自律管理。中國互聯網金融協會、中國支付清算協會、中國銀行業協會加強會員管理和政策宣傳，倡導和督促會員單位抵制虛擬貨幣相關非法金融活動，對違反監管政策和行業自律規則的會員單位，依照有關自律管理規定予以懲戒。依託各類行業基礎設施開展虛擬貨幣交易炒作風險監測，及時向有關部門移送問題線索。

強化組織實施

（十五）加強組織領導和統籌協調。各部門、各地區要高度重視應對虛擬貨幣交易炒作風險工作，加強組織領導，明確工作責任，形成中央統籌、屬地實施、條塊結合、共同負責的長效工作機制，保持高壓態勢，動態監測風險，採取有力措施，防範化解風險，依法保護人民羣衆財產安全，全力維護經濟金融秩序和社會穩定。

（十六）加強政策解讀和宣傳教育。各部門、各地區及行業協會要充分運用各類媒體等傳播渠道，通過法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式，向社會公衆宣傳虛擬貨幣炒作等相關業務活動的違法性、危害性及其表現形式等，增強社會公衆風險防範意識。

發佈機構：中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局