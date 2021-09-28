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盤前財經大事搶先讀2021年09月28日

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盤前財經大事搶先讀2021年09月28日
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台股台股盤前中國限電
今日操盤前瞻

法說會：聲寶、聯陽、全科、桓達、群益證

除權息：美律、中天、寶雅、新漢等

鮑爾示警：供應鏈困境延燒 未來幾個月通膨將維持高檔

聯準會 (Fed) 主席周一 (27 日) 在預先準備的證詞中示警，供應鏈瓶頸、招聘困難持續時間比預期還長，從而對通膨構成上行風險，預計未來幾個月內通膨仍將居高不下，然後才會緩解。閱讀全文...

Fed 縮減購債在即 美公債 10 年期殖利率升破 1.5%

美國 10 年期公債殖利率周一（27 日）自 6 月以來首次升破 1.5%，主因是受到對經濟發展的樂觀情緒與聯準會（Fed）將收緊貨幣政策前景所推動。閱讀全文...

8 月景氣連七亮紅燈 領先指標由跌轉升

國發會昨 (27) 日公布 8 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 39 分，較上月增加 1 分，燈號連七亮紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，8 月批發零售餐飲營業額、非農部門就業均有改善，反映疫情衝擊逐步減緩，也看好第四季有振興五倍券帶動內需，整體景氣可望維持強勁。閱讀全文...

〈中國限電〉被動元件庫存去化現契機 鋁電醞釀新一輪漲價

中國大規模限電，不過，被動元件大廠國巨 (2327-TW) 生產重鎮蘇州廠，未在本次限電停工範圍，維持正常生產，從產業角度來看，部分廠商因限電停產，有利市場上的被動元件庫存去化；此外，鋁質電容更因限電、鋁價走揚，將推升漲價趨勢。閱讀全文...

〈中國限電〉各省擴大限電措施 封測、PCB、組裝廠均受波及

中國強化「能耗雙控」政策，各省政府跟進擴大實施限電措施，更要求部分工廠須停工至月底，以台商重鎮之一的江蘇省為例，包含半導體封測、PCB、組裝代工廠、散熱廠、工具機等均受波及，雖然業者將優先以庫存支應客戶需求，但若限電措施持續至 10 月，恐使整體供應鏈吃緊狀態加劇。閱讀全文...

〈中國限電〉高耗能用電額度不明 散熱廠憂衝擊程度超越缺料

中國擴大實施限電，台散熱業者在中國設廠數超過 10 家，多數集中在江蘇、昆山等，業者坦言，時間接近十一連假，產品已提前生產備貨，整體受影響有限，但高耗能用電額度不明，擔憂 10 月底中國恐再祭限電令，產業衝擊不排除超越缺料危機。閱讀全文...

 

 

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