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日本擬於9/30全面解除緊急狀態

鉅亨網編譯陳達誠
日本擬於9/30全面解除緊急狀態 (圖片：AFP)
日本擬於9/30全面解除緊急狀態 (圖片：AFP)
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日本緊急狀態防止蔓延等重點措施解除分科會西村康稔新冠病毒COVID-19日本經濟

日本政府於 28 日 (週二) 上午，針對 19 個都道府縣的緊急狀態於 9 月 30 日到期之後是否能夠全面解除，向專家學者所組成的分科會諮詢。此外，基於「新冠病毒 (COVID-19) 特別措施法」正在施行「防止蔓延等重點措施」的各個行政區屆時是否能夠同時解除，也一併向提出諮詢。

日本經濟再生大臣西村康稔 28 日於分科會進行前公開此事，他預計相關事宜在獲得分科會承認之後，就會轉往國會進行報告，日本政府對策本部將於 28 日傍晚作出正式決定。

預計在 9 月 30 日解除緊急狀態的行政區有，東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、静岡、京都、大阪、兵庫、福岡、沖繩、北海道、岐阜、愛知、三重、滋賀、廣島共 19 個都道府縣。

另外西村康稔也在 28 日的分科會上提到，希望上述行政區的緊急狀態能在 30 日當天解除之外，並且期盼在解除之後也不要被列入防疫重點措施的實施對象。

目前實施防疫重點措施的行政區，涵蓋了石川、福島、熊本、香川、鹿兒島、宮崎、宮城、岡山共 8 個縣，日本政府目前規劃也是希望能於到期之後全面解除。

如果緊急狀態、防止蔓延等重點措施的全面解除順利成真，將是日本自 2021 年 4 月 4 日以來，首度沒有任何一個行政區施行相關規定。

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