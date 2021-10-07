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〈中國限電〉中印限電危機原料藥再度供給失衡 中化生、台耀迎轉單潮

鉅亨網記者沈筱禎 台北
原料藥供給失衡恐重演 中化生、台耀迎轉單。(圖:AFP)
原料藥供給失衡恐重演 中化生、台耀迎轉單。(圖:AFP)
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限電原料藥中間體中化生台耀

原料藥生產大國中國與印度，接連傳出電力供給危機，製藥產業再度面臨供需不穩挑戰，業者指出，國際藥廠將重新調整原料藥供給廠商，台廠中化生 (1762-TW) 與台耀 (4746-TW) 將迎來轉單。

中國為全球原料藥生產主要基地，供應全球 6-7 成原料藥，前三大製造廠東北製藥、華北製藥廠、江蘇江山製藥等生產廠區皆位在中國限電省份，各廠產能供給收縮，不只原料藥供給也拉警報，報價也跟進油價喊漲。

此外，原料藥第二大供應國印度，近期也因燃煤供應緊繃，導致過半數火力發電廠發電不足，恐踏上中國後塵出現缺電危機，業者直言，產業供給失衡現象恐再重演，甚至更加劇，有利台廠。

回顧去年疫情爆發初期，全球主要原料藥供應國中國、印度都進行封閉式管理，原料藥一度短缺，台灣原料藥廠產品品質佳，多家美國藥廠多跑來向台廠下單，今年又遇上限電與漲價議題，國際藥廠將更加速尋找替代方案，業者證實，台原料藥廠獲轉單機會大增。

台耀去年旗下兩項原料藥品明顯接獲轉單，第二季起單月營收年增幅雙位數跳增，去年稅後純益更是大賺 4 億元，年增 32 倍，每股純益 3.78 元，創 4 年新高，為轉單最大受惠廠。

台耀原料藥占整體營收比重逾 9 成，以降膽固醇、降磷酸鹽等高分子產品為銷售主力，各產品在全球市占率約 40-70%，同樣也將成為轉單最大受惠者。

中化生旗下有三大主力產品，包括魚油原料藥 EPAE、抗癌原料 EVE 與抗真菌免疫抑制劑 Tacrolimus，其中，抗癌原料 EVE 全球共有 6 家原料藥供應商，若中國再現斷貨危機，中化生明年也順勢完成擴產，將可直接支應。

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